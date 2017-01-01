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    Думки вголос

    Зупиняти металургію в час війни - злочин

    • Ігор Мосійчук

      Народний депутат

    • Сьогодні, 18:56
    • Розсилка

    Уявіть собі, що в часі Другої світової війни Британія, США, Совєцький союз чи гітлерівська Німеччина добровільно зупинили свою металургійну галузь? Уявили? Особисто я ні!

    В часі війни металургійні заводи були найбільш охороняємими об'єктами, і завжди були головною ціллю ворожих диверсантів та бомбардувань, адже без металургії зупиниться оборонна промисловість будь-якої воюючої країни. Навіть школярі молодших класів розуміють, що гармати, боєприпаси, бронежилети, танки, літаки виробляють не з пластиліну чи пінопласту, а саме з металу.

    Тільки повний ідіот чи особа, яка працює на ворога, може працювати над зупинкою металургійних заводів у власній воюючій країні. Не подобаються власники металургійних заводів? Давайте їх націоналізувати! Особисто я вважаю, що необхідно якнайшвидше розпочати процес націоналізації «Індустріального союза Донбаса», більшість акцій якого належить російському державному «Внєшекономбанку», тобто напряму країні-агресору. Але зупиняти металургію в часі війни - злочин!!!

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    Для прикладу: після перемоги над Німеччиною у першій світовій війні країни Антанти прописали у Версальському мирному договорі умови, які унеможливлювали нормальну роботу металургійних заводів Круппа. Зокрема репарації країнам переможцям Німеччина виплачувала... коксовим вугіллям. До речі, ці репарації Німеччина припинила виплачувати в... 2010 році.

    Це я так, до слова, а ви думайте, дорогі українці, думайте...

    Джерело: блог Ігора Мосійчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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