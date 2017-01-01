Прокляття великої Перемоги

Гаррі Каспаров 13-й чемпіон світу з шахів, політик

Гаррі Каспаров

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Путінська верхівка на параді

Росія так і не пройшла через десовєтизацію і декадебізацію, через свій власний Нюрнберг

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Каждый год 9-го мая в России ура-патриотическая истерия достигает пика. День Победы в путинской России давно перестал быть «праздником со слезами на глазах», превратившись в державно-патриотический шабаш и инструмент продвижения «русского мира» за пределами страны. В этом году неадекватность, похоже, побила все рекорды – чего стоит, хотя бы, идея о включении и без того превратившуюся в постыдный фарс акцию «Бессмертный полк», портретов боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР.

Советское мифологическое изложение Второй мировой войны, логично стало ключевым элементом идеологического фундамента путинского режима. Важно отметить, что советские, а вслед за ними и путинские, идеологи совершают принципиальную подмену, говоря не о Второй мировой, а о Великой Отечественной войне. Тем самым они решают сразу две задачи. Во-первых, выводится за скобки начальный период войны, продолжавшийся с 1 сентября 1939 года до 22 июня 1941 года, на протяжении которого сталинский СССР де-юре и де-факто был надежным союзником гитлеровской Германии. Печально, что сегодня все еще приходится объяснять очевидное:

отправной точкой для развязывания Второй мировой войны стало подписание пакта Молотова-Риббентропа, поэтому оба тоталитарных режима – советский и нацистский – несут равную ответственность за это преступление.

Во-вторых, подмена термина Вторая мировая война Великой Отечественной отодвигает в тень захватническую политику сталинского режима в 1939-1941 гг., а также позволяет принизить роль союзников по антигитлеровской коалиции, закрепив за СССР статус "главного" победителя нацизма.

Народы СССР действительно совершили подвиг в той войне, заплатив за победу над нацизмом непомерную цену своей кровью. Трагизм в том, что для советского режима жизни солдат были лишь расходным материалом, средством для достижения геополитических целей. Победа над нацизмом привела к превращению половины Европы в зону советской оккупации и пролонгации кошмара ГУЛАГа на территории СССР. Сегодня же засевшие в Кремле наследники сталинских палачей и вертухаев вновь занимаются позорным мародерством, используя трагедию Второй мировой войны для легитимации и укрепления собственной власти.

После Второй мировой войны Германия и Япония прошли, хоть и не вполне добровольно, тяжелый путь покаяния. Пройдя этот путь, они сумели избавиться от демонов собственного прошлого и превратиться в успешные демократические государства со стабильными институтами. Россия после крушения СССР не отмежевалась от советского наследия, а наоборот, объявила себя наследницей преступного коммунистического режима, тем самым, лишив себя возможности стать нормальной цивилизованной страной. Агрессия путинской России против Грузии и Украины, активное участие в геноциде сирийского народа, проводимого режимом Асада, различные формы гибридной войны против стран свободного мира, многочисленные преступления против собственного народа – все это прямое следствие того, что Россия так и не прошла через десоветизацию и декагэбизацию, через свой собственный Нюрнберг.

Рано или поздно (и чем позже, тем болезненнее будет этот процесс) России придется разобраться со своим прошлым и, в том числе, полностью переосмыслить историю Второй мировой войны, отказавшись от насквозь лживой советской мифологии. Без этого у нашей страны просто нет будущего.

Джерело: Каспаров.ру

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