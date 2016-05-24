Анексія Криму. Правий сектор «штурмував», а дісталося все Росії

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крим би залишився в Україні, якби влада врахувала чотири моменти

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Говоря об аннексии Крыма, я хотел бы назвать те факторы, которые для адекватных украинских политиков и экспертов были ясны до того момента, как Россия запустила процесс присоединения весной 2014 года. И которые можно было сгладить, оставив Крым в составе Украины

1) После победы проамериканского Майдана, тема возможных проблем с размещением Черноморского флота стала ключевой для Кремля

В Кремле помнили, какие проблемы с Севастополем возникли у них после победы проамериканского Ющенко. Когда вопрос аренды Севастополя превратился в элемент шантажа со стороны украинской власти.

Второй раз на грабли наступать никто не собирался. Для Москвы Севастополь был стратегической точкой в перманентной холодной войне с Западом.

Однако, после победы Майдана, из Киева не поступило никаких сигналов, что проблем с Севастополем не будет. Мало того, была высока вероятность, что ЧФ просто попросят насильно покинуть Крым, отменив Харьковские соглашения. И сделают там базу НАТО. Под носом у Кремля. Или опять будут давить арендой базы на Москву, выставляя Путина слабаком.

2) После победы Майдана местные элиты Крыма, которые и помогли потом аннексии, получили четкий сигнал из Киева: ребята, всех будем сажать!

Понятно, Аксенов и Ко были напуганы и собирались себя спасать. Выход был один - легализировать все действия «вежливых людей». И всеми руками тащить Крым в Россию.

И уже потом, когда уже приближался референдум, Киев с барского плеча предложил Крыму больше полномочий. Однако это уже не играло роли.

3) Население Крыма, которое 25 лет не особо считало себя украинцами, также получили сигнал из Киева: сейчас активно начнем вас украинизировать

Помните, первым делом Рада отменила закон о языках. К власти пришли опять галичане. А никто еще не забыл маразм времен Ющенко.

Кстати, как потом показало время, не зря крымчане напряглись. Мы увидели и декоммунизацию, и квоты на украинский язык.

4) Власть в Киеве показала свою полную неспособность поставить «в стойло» радикалов

И вряд ли, конечно, какие-то националисты ехали захватывать Крым. Эти ребята отрабатывали свои деньги в Киеве.

Но сама неспособность власти четко сказать «Никакого Правого сектора в Крыму не будет!» сыграло ключевую роль.

Крымчане были напуганы и не хотели повторения у них кровавых событий на Майдане.

И, ясное дело, если твое государство неспособно защитить, ты ищешь того, кто это сможет сделать.

Как по мне, если бы Киев смог нивелировать хотя бы эти четыре ключевые причины, то Крым остался в Украине. Кстати, я до сих пор считаю Крым частью Украины.

Но перед Турчиновым были поставлены совершенно иные задачи...

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