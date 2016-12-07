Чому засумував Трамп

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меланія та Дональд Трампи

Внутрішня політика – одні провали, зовнішня – теж без особливих успіхів

Мовою оригіналу

Что-то Трампу вообще грустно.

Внутренняя политика - одни провалы. Все антимиграционные указы останавливают федеральные суды.

Стена с Мексикой так и остается на уровне проекта.

Свой новый закон о здравоохранении он не смог провести через конгресс, где у республиканцев большинство.

СМИ, близкие к демократам, продолжают «травлю».

ЦРУ, ФБР, АНБ - проверяет со всех сторон.

Во внешней политике тоже особых успехов нет.

С Россией ни о каких переговорах не может быть и речи, если Трамп не хочет получить импичмент, как агент Кремля.

С Ираном уже успел поссориться. С Китаем тоже из-за Тайваня.

Судя по заявлениям, опять хочет влезть в конфликт в Корее.

ИГИЛ Трампа так боится, что аж увеличил количество террактов.

С ЕС отношения натянутые, что было видно по встрече с Меркель.

А от решения проблемы на Донбассе Трамп вообще старается держаться подальше. Выступишь миротворцем - агент Кремля. Выступишь «ястребом» - останешься один на один с Путиным, поскольку Германия и Франция только и ждут поводу спрыгнуть с «нормандского формата».

Таким образом, Трамп оказался совершенно несамостоятельной фигурой. И теперь будет послушно выполнять все указания олигархический кланов, связанных с республиканской партией. Если, конечно, не хочет, чтобы они бросили его на съедение демократам.

США - это яркий пример олигархической страны. А вы демократия, демократия…

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»