Чому засумував Трамп
- Сьогодні, 13:46
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Розсилка
Внутрішня політика – одні провали, зовнішня – теж без особливих успіхів
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Что-то Трампу вообще грустно.
Внутренняя политика - одни провалы. Все антимиграционные указы останавливают федеральные суды.
Стена с Мексикой так и остается на уровне проекта.
Свой новый закон о здравоохранении он не смог провести через конгресс, где у республиканцев большинство.
СМИ, близкие к демократам, продолжают «травлю».
ЦРУ, ФБР, АНБ - проверяет со всех сторон.
Во внешней политике тоже особых успехов нет.
С Россией ни о каких переговорах не может быть и речи, если Трамп не хочет получить импичмент, как агент Кремля.
С Ираном уже успел поссориться. С Китаем тоже из-за Тайваня.
Судя по заявлениям, опять хочет влезть в конфликт в Корее.
ИГИЛ Трампа так боится, что аж увеличил количество террактов.
С ЕС отношения натянутые, что было видно по встрече с Меркель.
А от решения проблемы на Донбассе Трамп вообще старается держаться подальше. Выступишь миротворцем - агент Кремля. Выступишь «ястребом» - останешься один на один с Путиным, поскольку Германия и Франция только и ждут поводу спрыгнуть с «нормандского формата».
Таким образом, Трамп оказался совершенно несамостоятельной фигурой. И теперь будет послушно выполнять все указания олигархический кланов, связанных с республиканской партией. Если, конечно, не хочет, чтобы они бросили его на съедение демократам.
США - это яркий пример олигархической страны. А вы демократия, демократия…
Джерело: блог Дмитра Корнійчука