  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Корнійчук
    Думки вголос

    Чому засумував Трамп

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 13:46
    • Розсилка
    Меланія та Дональд Трампи
    Меланія та Дональд Трампи

    Внутрішня політика – одні провали, зовнішня – теж без особливих успіхів

    Мовою оригіналу

    Что-то Трампу вообще грустно.

    Внутренняя политика - одни провалы. Все антимиграционные указы останавливают федеральные суды.

    Стена с Мексикой так и остается на уровне проекта.

    Свой новый закон о здравоохранении он не смог провести через конгресс, где у республиканцев большинство.

    СМИ, близкие к демократам, продолжают «травлю».

    ЦРУ, ФБР, АНБ - проверяет со всех сторон.

    Во внешней политике тоже особых успехов нет.

    С Россией ни о каких переговорах не может быть и речи, если Трамп не хочет получить импичмент, как агент Кремля.

    С Ираном уже успел поссориться. С Китаем тоже из-за Тайваня.

    Судя по заявлениям, опять хочет влезть в конфликт в Корее.

    ИГИЛ Трампа так боится, что аж увеличил количество террактов.

    С ЕС отношения натянутые, что было видно по встрече с Меркель.

    Читайте також

    А от решения проблемы на Донбассе Трамп вообще старается держаться подальше. Выступишь миротворцем - агент Кремля. Выступишь «ястребом» - останешься один на один с Путиным, поскольку Германия и Франция только и ждут поводу спрыгнуть с «нормандского формата».

    Таким образом, Трамп оказался совершенно несамостоятельной фигурой. И теперь будет послушно выполнять все указания олигархический кланов, связанных с республиканской партией. Если, конечно, не хочет, чтобы они бросили его на съедение демократам.

    США - это яркий пример олигархической страны. А вы демократия, демократия…

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ