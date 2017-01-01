Продаж землі в обмін на кредити МВФ?

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продаж землі

У меморандумі з МВФ прописали прийняття закону про продаж сільгоспземель

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Какие любопытные моменты можно отметить из договоренностей Украины с МВФ в рамках нового меморандума?

Первое - МВФ сознательно завысил показатели роста ВВП, чтобы в Украине не случился дефолт из-за паники кредиторов.

МВФ только снизил прогнозируемый показатель роста ВВП в 2017 году с 2,5% до 2%. Якобы это тот максимум, на который может повлиять торговая блокада Донбасса.

Однако все прекрасно понимают, что это далеко от истины. Из-за отсутствия поставок угля остановится вся украинская металлургия и все сопутствующие отрасли, остановятся ТЭС, не будет учитываться в ВВП добыча угля. О каком росте ВВП может идти речь?

Значит, МВФ просто старается не допустить паники. Поскольку фонду необходимо возвращать назад свои деньги. А Украина не должна прикрыться дефолтом. Как любила делать Аргентина. А ведь именно к аргентинской модели отношений пришли Украина и МВФ.

Мало того, мы должны понимать важную вещь: все кредиты МВФ идут на погашение других кредитов (в частности -перед тем же МВФ). Поэтому никаких реальных денег Украина по сути не получает.

Второе - МВФ, понимая, что теперь полностью держит украинскую власть за горло, ужесточил свои условия и увеличил аппетиты

Как заявили в НБУ, Украина рассчитывает до конца года получить 4,5 млрд долларов от МВФ.

В 2016-м власть с трудом выбила 1 млрд. И вот сейчас, в апреле 2017-го, тоже 1 млрд.

Значит, Украина должна предложить нечто очень важное американцам, дабы получить такую сумму. Из которой, судя по всему, более 3 млрд. долларов сразу уйдет на погашение долга перед Россией за 2013 год. С одной стороны, Украина явно проиграет дело в лондонском суде. С другой - МВФ четко заявил о том, что долг надо погашать.

Так что же Украина должна предложить за 4,5 млрд.? Конечно, последнее, что у нее еще осталось - землю.

И недаром премьер Гройсман сразу же в день выделения транша МВФ заговорил на телеканалах о том, что продажу/покупку земли позволят только украинским физлицам. И запретят покупать иностранцам и агрохолдингам.

Мы же прекрасно понимаем, что главное для власти и Запада - запустить сам процесс продажи земли. А разве проблема западным и украинским аграрным кампаниям найти подсадных селян, которые станут владельцами земли, передав их за копейки потом в аренду? Или продав? Или проблема потом втихаря поменять закон?

В меморандуме с МВФ прописано принятие закона о продаже сельхозземель.

Ожидает нас также и повышение пенсионного возраста. Под видом пенсионной реформы. Еще одно из требований МВФ.

Не забыли прописать в меморандуме и постоянное повышение цены на газ и отопление для населения. В случае, если закупочная цена будет на 10% отличатся от покрытия тарифами. Но мы с 2014-го видим, что власть постоянно покупает газ по завышенной цене в Европе. Плюс - постоянно растет курс доллара. Поэтому тарифы населению будут поднимать перед каждым отопительным сезоном.

Но вот что важно. Все так называемые «требования» МВФ всегда совпадают с пожеланиями нашей власти. У власти нет денег платить пенсии - можно сослаться на МВФ.

Власти все меньше остается денег воровать в бюджете, потому что надо погашать долги или субсидировать «Нефтегаз» - отдадим траншами МВФ и поднимем тарифы.

Среди этой власти множество аграрных лоббистов - под видом требования МВФ продавим продажу земли.

Начиная с 2014 года, ни в одном меморандуме МВФ власть не защитила интересы народа.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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