Російський Сбербанк - продано! Версії і наслідки

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський Ощадбанк оголосив про продаж своєї «дочки» в Україні білорусько-латвійському консорціуму.

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Версия 1. Таким образом Кремль оперативно выбил из рук Порошенко последний аргумент шантажа в виде санкций против росбанков. И теперь Киев будет вынужден выполнять любые условия Москвы по «Минску», если хочет получить назад донбасский уголь.

Версия 2. Порошенко заранее знал о готовящейся продаже «Сбербанка», поэтому введенные санкции специально сформулированы так, чтобы не мешать сделке.

А сам консорциум - просто ширма, за которой стоит Москва. Как ранее было сделано с сетью заправок «Лукойл». Но Нацбанк по команде Порошенко закроет на это глаза. Поскольку меня терзают большие сомнения, что, во-первых, у белорусов и латвийцев есть деньги купить «дочку» « Сбербанка». Во-вторых, желание вкладывать деньги в страну, из которой бегут все инвестиции.

Таким образом, Порошенко сделал реверанс в сторону Путина. Дескать, Киев готов к кулуарным переговорам. При этом внутри страны Порошенко показывает, как он поборол крупнейший банк страны-агрессора. И опять подтверждает свой имидж «ястреба».

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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