Енергетичний фронт: перемоги і поразки 2016- го року

Кирило Сазонов Політичний оглядач

Кирило Сазонов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Енергетика є однією з основ національної безпеки. Від того, наскільки Україна буде успішна в енергетичній сфері, багато в чому буде залежати її майбутнє як незалежної самодостатньої країни.

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2016 год подарил нам победы и поражения. Но побед все-таки больше. 2017-й дарит нам надежду. Я попытался сложить свой рейтинг основных энергетических событий ушедшего года.

Ключевые победы

1. Год без российского газа

Это знаковое событие для независимой Украины, потому что еще три года назад газ был главным символом политической и экономической зависимости нашей страны от гибридного агрессора. Теперь газовая зависимость Украины от РФ ликвидирована, но при этом страна по-прежнему является главным транзитером российского газа.Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка (доля частных импортеров выросла с 1% в 2014 году до 26% в 2016 году) и реформу корпоративного управления «Нафтогаза». Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной, и в этом году заплатит 60 млрд гривен налогов.

2. Формульное ценообразование для газа «NCG+» и угля «API2+»

3. Инфраструктурные проекты

Ключевые поражения

1. Угроза для украинской газотранспортной системы

2. Атомный провал

3. Стагнация государственной угледобычи

Главная интрига 2017-го года

Без создания альтернативных путей поставок газа из Европы мы были бы вынуждены покупать газ у России по нерыночным ценам, доплатив «Газпрому» миллиарды долларов за невыбранный в прошлые годы газ («бери-или-плати»), а также оплачивать неконтролируемые нами объемы поставок на оккупированный Донбасс. Преодоление российского монополизма в поставках газа позволяет нам сегодня вести битву за газовую независимость Украины в Стокгольмском арбитраже.В Украине произошла ценовая революция в энергетике. Страна начала устанавливать цены на газ, уголь и электроэнергию по понятным формулам. Главной проблемой украинской газо- и угледобычи многие годы была заниженная стоимость продукции. Результат плачевен – снижение добычи газа за 25 лет составило 2,5 раза, угля – 4 раза. Из профицитной страны Украина за считанные десятилетия пришла к острому дефициту энергоресурсов. В итоге, покупаем все равно по рыночной цене, но уже не у своих добытчиков за гривны, а у иностранных за доллары.В итоге, хоть и поздно, но государство осознало бесперспективность подхода и привязало цену украинской добычи к мировым биржам. Правительственным постановлением от 16 апреля 2016 года № 315 утверждена формула оптовой цены газа, в основу которой положена стоимость на немецком хабе NCG (NetConов nect Germany) + расходы на транспортировку до украино-словацкой границы. 28 апреля НКРЭКУ ввела формульный принцип к определению цены угольной составляющей в ОРЦ (оптовой рыночной цене электроэнергии), привязавшись к роттердамскому API2 + доставка в порты Украины (получивший известность как «Роттердам+»).К сожалению, формульный подход подвергся многочисленным нападкам со стороны ряда оппозиционных политиков. Диапазон требований был широк: от возвращения к ручному регулированию (в особо клинических случаях) до отмены «+» доставки. Почему такие требования являлись абсурдными можно увидеть на примере угля – себестоимость тонны угля добытого государственными шахтами в этом году составляла 2080 грн, частными – около 1500 грн. Тонна угля по формуле «Роттердам+» в 2016 году оценивалась в 1390 грн. Если от этой цифры отнять доставку и перевалку (тот самый «+»), который равен 390 грн/т, то выйдет всего 1000 грн/т. Для украинской угледобычи, чьим центром за время войны стала Днепропетровская область (19 млн тонн, около 50% украинского угля), такая цена означала бы катастрофу.В сентябре НЭК «Укрэнерго» запустило линию электропередачи 750 кВ от Хмельницкой атомной электростанции до подстанции "Киевская". После включения линии приток по ней составляет 882 МВт. Запуск линии позволил разблокировать "запертые мощности" на Хмельницкой АЭС, что в свою очередь повысить долю АЭС в общей генерации страны, обеспечить надежность и стабильность электроснабжения Киева и Киевской области. Протяженность ЛЭП «Хмельницкая АЭС» - подстанция «Киевская» около 130 км, строительные работы продолжались около четырех лет. Линия является частью общего проекта по выдаче электроэнергии с Хмельницкой и Ровенской АЭС в центральную часть Украины.Нельзя обойти вниманием и долгожданное возобновление строительства Каневской ГАЭС мощностью 1000 МВт. В июле Кабмин принял новую программу развития гидроэнергетики, а уже в октябре «Укргидроэнерго» объявило тендер на проведение работ по строительству первоочередных объектов и сооружений на ГАЭС. К проекту готовы присоединиться Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. За счет европейских кредитов предполагается покрыть 1 млрд. долларов расходов из необходимых по смете 1,5 млрд. долларов.Настоящий провал украинской дипломатии – Европейская комиссия вывела газопровод OPAL из-под действия норм Третьего Энергопакета. Немецкий газопровод OPAL — это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны.Ранее камнем преткновения были нормы Третьего Энергопакета, согласно которому 50 % газопровода должно принадлежать третьим сторонам, на что Россия не могла согласиться из-за того, что «Газпром» является единственным естественным поставщиком газопровода Северный Поток, наполняющего в свою очередь OPAL. Таким образом, Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к OPAL. Конкретные параметры расширения доступа российского концерна к мощностям газопровода не приводятся.Мощность газопровода OPAL составляет 36 миллиардов кубометров газа. Таким образом, создается опасный прецедент, последствием которого может стать реанимация обходящих Украину газотранспортных маршрутов. Для Украины это грозит постепенным снижением объемов прокачки российского газа и потерей статуса ключевой газотранспортной артерии Европы.Этим летом Украина несколько раз оказывалась на грани блэкаута (отключения света). Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» в январе-ноябре 2016 года сократили выработку электроэнергии на 8,4% (на 6 млрд 631,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 72 млрд 741,2 млн кВт-ч».Такое падение выработки предприятия, обеспечивающего более половины электроэнергии в стране, стало мощнейшим стрессом для всей энергосистемы. Особенно удручающей ситуация была летом, когда 6 из 15 энергоблоков украинских АЭС этим летом оказались в плановом и аварийном ремонте. В срочном порядке провал атомщиков пришлось замещать повышением нагрузки на ТЭС, что привело к перерасходу угля на 2 млн. т. Это тот самый уголь, который сейчас так необходим для прохождения осенне-зимнего максимума.Государственные шахты снижают добычу и накапливают многомиллионные долги по зарплате. За десять месяцев 2016 г. государственные шахты выдали на-гора всего 4,8 млн т угля, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Особенно плачевна ситуация на Волынских шахтах – менее 60% от плана. В прошлом году госшахты добыли 6,8 млн т, и уже понятно, что по итогам 2016 г. добиться прошлогодних объемов не получится (еще три года назад госпредприятия добывали более 24 млн т угля в год).Стремительное падение добычи связано с проблемами финансирования шахт — предприятия убыточны, у них нет средств для модернизации устаревшего оборудования. Всему виной высокая себестоимость государственной добычи – 2080 грн за тонну и низкие фиксированные цены на уголь. С начала года они составляли 1200 грн/т, но летом (с введением в силу формулы «Роттердам+») были пересмотрены до 1370 грн/т. Этого все равно катастрофически не хватает – государство не может, как в довоенные годы, покрывать разницу между себестоимостью и ценой продажи.25 сентября в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом». Предмет исков этого дела — контракты Путина-Тимошенко на поставку газа из России в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Украинская сторона добивается изменения цены на российский газ и пересмотра условий транзита в Европу. Россия же настаивает на том, что Украина должна заплатить за газ, который не потребляла. Принцип «бери-или-плати», заложенный в контракт 2009 года, предполагает, что Украина обязана оплатить фиксированные объемы газа независимо от того, будет она их де-факто закачивать или нет.Украина имеет более высокие шансы на победу. Ведь, подписание контракта осуществлялось под давлением («Газпром» откровенно шантажировал Украину, периодически угрожая перекрыть вентиль), а цена на газ по контракту является не коммерческой, а политической. Кроме того, принцип «бери или плати» был поставлен под сомнение предыдущими решениями европейских арбитражей.Окончательное решение будет принято до конца марта 2017-го года. Для повышения шансов на победу, «Нафтогаз» отказался от покупки газа по спорным контрактам и закачивает газ в хранилища по реверсу из Европы. Поэтому эту зиму мы проходим, что называется «по лезвию». Позицию Украины может пошатнуть анонсированное блокирование поставок угля из неконтролируемых территорий. Ведь в случае возникновения дефицита угля его придется компенсировать увеличением сжигания газа, а зимой кроме «Газпрома» его купить будет просто негде.Но, будем надеяться, что разум возобладает, и организаторы акции сконцентрируются на борьбе с контрабандой, а не поставками стратегического и такого важного в этот момент сырья для украинских ТЭС и ТЭЦ.

Джерело: Донецкие вести

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