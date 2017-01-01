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    Думки вголос

    Директори багатьох шкіл обманним шляхом запроваджують російську мову

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Багато керівників шкіл уже провели маніпулятивне опитування батьків, знову не надавши їм вибору - списку предметів, з якого можна вибирати потрібну для вивчення дитиною дисципліну

    Шановні найвищі посадовці української освіти!

    Нагадую вам, уже вкотре, що директори багатьох шкіл маніпулюють батьками і запроваджують в школах обманним шляхом російську мову.

    Вони вповні використовують створені Вами благодатні для запровадження російської мови умови, оскільки Ви розробили для них навчальні плани з навчанням мови меншини, навчальні плани з вивченням мови меншини, варіативну складову (мову меншини), профільний предмет (мову меншини), надали директорам можливість самостійно кожного року обирати навчальний предмет (мову меншини) - російську мову – однак кожного року ви, високі посадовці, забуваєте направити в школи листа з поясненнями, що нав’язування мови меншини українцям – неприпустимі.

    Також Ви щороку забуваєте пояснити, як саме проводити опитування серед батьків та брати у них згоду на навчання/вивчення мови меншини особливо в частині варіативної складової. Саме тут відбуваються основні маніпуляції. Адже адміністрація школи на вибір батьків повинна запропонувати список з переліком предметів, з якого батьки могли б вибрати потрібний для дитини предмет. Натомість директори пропонують батькам замість переліку предметів 1) опитувальник «за чи проти вони російської мови». Або ж 2) просто роздають друковані заяви з начеб-то батьківським проханням вивчати російську мову. Директори свідомо замовчують, що є варіанти вибору між різними предметами, а не тільки – вчити-не вчити російську.

    Оскільки навчальний рік добігає кінця і близиться час зборів педколективу, на яких затверджуватимуться навчальні плани на наступний рік, і директорам шкіл треба взяти згоду в батьків на вивчення російської мови, багато керівників шкіл уже провели маніпулятивне опитування батьків, знову не надавши їм вибору - списку предметів, з якого можна вибирати потрібну для вивчення дитиною дисципліну. Замість цього списку був знову запропонований один предмет - російська мова - і опитування крутилося навколо цього одного предмету, не надаючи батькам вибору. Такі маніпуляції переважно здійснюються в угоду деяким учителям, які лінуються і за 26 років не спромоглися перекваліфікуватися на інші дисципліни і цих учителів треба якось працевлаштувати за рахунок українських дітей і батьків, а також в угоду українофобським переконанням деяких директорів або ж їхній нездатності забезпечити роками дітей у школі фахівцем потрібного предмету.

    Вважаю такі дії директорів неприпустимими, а Ваше мовчання у відповідь на такі дії, як пособництво у нав’язуванні дітям та батькам непотрібного, шкідливого для України та українців предмету та звуженні застосування державної мови в освіті.

    Вимагаю негайно розіслати директорам шкіл листа з поясненнями провести повторне опитування батьків, запропонувавши ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ до вивчення, а не один предмет - учити чи не вчити російську.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    освіта школи українська мова
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