  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Носик
    Думки вголос

    Як мільярдер Усманов, що плюнув у Навального, розвиває російський інтернет

    • Антон Носик

      Російський блогер

    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка
    Алішер Усманов
    Алішер Усманов

    Не дуже добре у ташкентсько-лондонського олігарха з російською мовою, зате скільки повітря, яка експресія

    Мовою оригіналу

    «Я всё же решил необходимым сделать для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока ещё думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более что к Интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю».

    Не очень хорошо у ташкентско-лондонского олигарха с велик-могучим русским языком, зато сколько воздуха, какая экспрессия. Я даже два раза посмотрел это замечательное кино.

    Правда, навскидку из дебютного ролика видеоблоггера Усманова не очень понятно, как можно «развивать» Интернет, с таким демонстративным презрением относясь и к его пользователям, и к таким его классическим законам, как «эффект Стрейзанд», не говоря уже о самом успешном российском интернет-политике.

    Но в принципе о том, как Усманов развивает свой крупнейший интернет-актив, лучше любых слов рассказывает график, приведённый ниже. На всякий случай, поясню, что на нём изображено.

    Как мы помним, развод Алишера Бурхановича с Юрием Бенционовичем несколько лет назад сопровождался разменом акций, находившихся в их совместном владении. То есть Усманов патриотичненько отдал свалившему с концами в Калифорнию Мильнеру все американские активы (прежде всего, значительный пакет акций Facebook), а себе забрал мильнеровскую долю в Mail.Ru Group, став её единственным и главным мажоритарием. Вот и посмотрим, какова была дальнейшая судьба тех и других акций.

    Тот самый случай, когда простенькая картинка нагляднее тысячи умных слов. Красным цветом показана судьба Фейсбука, откуда Усманов вышел, а синим — судьба Mail.Ru Group, куда он аж трижды вошёл — сначала с Мильнером, потом вместо Мильнера, а в итоге слил её со своим же МегаФоном. Отдельно следует отметить, что за всё время нахождения холдинга в руках Усманова он ни на неделю не прекращал скупку долей в различных российских интернет-активах. То есть число юрлиц, которые ныне входят в эту группу, за эти годы значительно выросло. А капитализация, тем не менее, продолжала и продолжает падать по мере «развития». Лучше б он свой Интернет «пользовал», ей Богу, чем так развивать.

    При этом никому же не приходит в голову сомневаться, что Алишер Бурханович — крайне успешный бизнесмен. Меж тем, график подсказывает, что его размен с Мильнером был катастрофически нелепым деловым решением. Акции, от которых Усманов избавился, выросли в цене почти что вчетверо, а те, что он приобрёл, подешевели на четверть. И ни на какой форс-мажор этой неприятности не спишешь: любой здравомыслящий инвестор после духоподъёмных новостей про #Крымнаш и бешеный принтер поспешил выйти из российских ценных бумаг. Для такого решения совершенно не нужно быть ни Альбертом Эйнштейном, ни Уорреном Баффетом, ни многократным чемпионом Англии, России и Узбекистана по подъёму бабла в рывке. Достаточно прочитать хотя бы проспекты эмиссии Яндекса и той же Mail.Ru Group, где инвесторов прямым текстом предупреждали о страновых рисках, связанных со спецификой поведения российских властей на интернет-рынке. Не могли не предупреждать, потому что утаивание такой существенной информации от инвесторов по американским законам чревато и уголовным преследованием, и миллиардными гражданскими исками. Как же мог такой ушлый делец, как Алишер Бурханович, не внять своим собственным предупреждениям?!

    Ответ на этот вопрос стоит поискать в материалах Люблинского суда, где сегодня прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному, а также в том самом ролике «Он вам не Димон», который является предметом этого иска. Конечно же, Алишер Бурханович прекрасно понимал, какая судьба ждёт российские и американские ценные бумаги после Крыма и войны на Украине. То, что в случае обычного биржевого игрока было бы очень плохим бизнесовым решением, в случае нашего начинающего видеоблоггера являлось просто частью правил игры. Той же самой игры, в рамках которой случился и его сказочно выгодный «обмен землями» с благотворительным фондом Ильи Елисеева, и его комичный иск в Люблинском суде, и демонстративный сброс акций Apple в знак протеста против политики США. Есть в России такие активы, инвестировать в которые много выгодней, чем в любой Фейсбук или Теслу.

    А как они выглядят и называются, можно посмотреть в ролике Алексея Навального «Он вам не Димон».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія олігархи інтернет Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ