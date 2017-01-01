Як мільярдер Усманов, що плюнув у Навального, розвиває російський інтернет

Антон Носик Російський блогер

Антон Носик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алішер Усманов

Не дуже добре у ташкентсько-лондонського олігарха з російською мовою, зате скільки повітря, яка експресія

Мовою оригіналу

«Я всё же решил необходимым сделать для себя это видеообращение к тем людям, которые, возможно, пока ещё думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более что к Интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю».

Не очень хорошо у ташкентско-лондонского олигарха с велик-могучим русским языком, зато сколько воздуха, какая экспрессия. Я даже два раза посмотрел это замечательное кино.

Правда, навскидку из дебютного ролика видеоблоггера Усманова не очень понятно, как можно «развивать» Интернет, с таким демонстративным презрением относясь и к его пользователям, и к таким его классическим законам, как «эффект Стрейзанд», не говоря уже о самом успешном российском интернет-политике.

Но в принципе о том, как Усманов развивает свой крупнейший интернет-актив, лучше любых слов рассказывает график, приведённый ниже. На всякий случай, поясню, что на нём изображено.



Как мы помним, развод Алишера Бурхановича с Юрием Бенционовичем несколько лет назад сопровождался разменом акций, находившихся в их совместном владении. То есть Усманов патриотичненько отдал свалившему с концами в Калифорнию Мильнеру все американские активы (прежде всего, значительный пакет акций Facebook), а себе забрал мильнеровскую долю в Mail.Ru Group, став её единственным и главным мажоритарием. Вот и посмотрим, какова была дальнейшая судьба тех и других акций.



Тот самый случай, когда простенькая картинка нагляднее тысячи умных слов. Красным цветом показана судьба Фейсбука, откуда Усманов вышел, а синим — судьба Mail.Ru Group, куда он аж трижды вошёл — сначала с Мильнером, потом вместо Мильнера, а в итоге слил её со своим же МегаФоном. Отдельно следует отметить, что за всё время нахождения холдинга в руках Усманова он ни на неделю не прекращал скупку долей в различных российских интернет-активах. То есть число юрлиц, которые ныне входят в эту группу, за эти годы значительно выросло. А капитализация, тем не менее, продолжала и продолжает падать по мере «развития». Лучше б он свой Интернет «пользовал», ей Богу, чем так развивать.



При этом никому же не приходит в голову сомневаться, что Алишер Бурханович — крайне успешный бизнесмен. Меж тем, график подсказывает, что его размен с Мильнером был катастрофически нелепым деловым решением. Акции, от которых Усманов избавился, выросли в цене почти что вчетверо, а те, что он приобрёл, подешевели на четверть. И ни на какой форс-мажор этой неприятности не спишешь: любой здравомыслящий инвестор после духоподъёмных новостей про #Крымнаш и бешеный принтер поспешил выйти из российских ценных бумаг. Для такого решения совершенно не нужно быть ни Альбертом Эйнштейном, ни Уорреном Баффетом, ни многократным чемпионом Англии, России и Узбекистана по подъёму бабла в рывке. Достаточно прочитать хотя бы проспекты эмиссии Яндекса и той же Mail.Ru Group, где инвесторов прямым текстом предупреждали о страновых рисках, связанных со спецификой поведения российских властей на интернет-рынке. Не могли не предупреждать, потому что утаивание такой существенной информации от инвесторов по американским законам чревато и уголовным преследованием, и миллиардными гражданскими исками. Как же мог такой ушлый делец, как Алишер Бурханович, не внять своим собственным предупреждениям?!



Ответ на этот вопрос стоит поискать в материалах Люблинского суда, где сегодня прошло предварительное заседание по иску Усманова к Навальному, а также в том самом ролике «Он вам не Димон», который является предметом этого иска. Конечно же, Алишер Бурханович прекрасно понимал, какая судьба ждёт российские и американские ценные бумаги после Крыма и войны на Украине. То, что в случае обычного биржевого игрока было бы очень плохим бизнесовым решением, в случае нашего начинающего видеоблоггера являлось просто частью правил игры. Той же самой игры, в рамках которой случился и его сказочно выгодный «обмен землями» с благотворительным фондом Ильи Елисеева, и его комичный иск в Люблинском суде, и демонстративный сброс акций Apple в знак протеста против политики США. Есть в России такие активы, инвестировать в которые много выгодней, чем в любой Фейсбук или Теслу.

А как они выглядят и называются, можно посмотреть в ролике Алексея Навального «Он вам не Димон».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»