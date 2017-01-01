Блокада окупованого Донбасу: нехай страждають на сході. Війна є війна?

Олександр Бригинець Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

Олександр Бригинець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада Донбаса

Що менша Україна, то більше у Садового шансів стати президентом України!

«План діє! Тепер надзвичайний стан в енергетиці на носі! Колеги в Києві та Львові та їхні помічники і інвестори надзвичайного стану не відчують, а десь там, на сході, хай страждають вороги! Там наших виборців немає!

Є нові ідеї: заблокувати територією України рух окупаційного газу в ЄС!!! Війна є війна – нічого надавати послуг ворогу! Хай будують обхідні газогони, а Європа потерпить у холоді кілька років – більше Україну цінуватиме.

Або можна заблокувати транзит українських товарів в азійські країни через РФ! Війна ж!!! Ніяких контактів, тим паче що під час авторанзиту водії купують росбензин, біляші і мінералку, чим фінансують ворога. А те, що наш товар втратить конкурентність – це ще й краще, бо чим гірше людям, то швидше вибори. А те, що цілісність України під загрозою, а такі удари руйнують економіку і обороноздатність, то це ще краще!!! Бо що менша Україна, то більше у Садового шансів стати президентом України!»

...Я правильно виклав концепцію «Самопомочі»?

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