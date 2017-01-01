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    Думки вголос

    Блокада окупованого Донбасу: нехай страждають на сході. Війна є війна?

    • Олександр Бригинець

      Народний депутат України (Блок Петра Порошенка)

    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    <span>Блокада Донбаса</span>
    Блокада Донбаса

    Що менша Україна, то більше у Садового шансів стати президентом України!

    «План діє! Тепер надзвичайний стан в енергетиці на носі! Колеги в Києві та Львові та їхні помічники і інвестори надзвичайного стану не відчують, а десь там, на сході, хай страждають вороги! Там наших виборців немає!

    Є нові ідеї: заблокувати територією України рух окупаційного газу в ЄС!!! Війна є війна – нічого надавати послуг ворогу! Хай будують обхідні газогони, а Європа потерпить у холоді кілька років – більше Україну цінуватиме.

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    Або можна заблокувати транзит українських товарів в азійські країни через РФ! Війна ж!!! Ніяких контактів, тим паче що під час авторанзиту водії купують росбензин, біляші і мінералку, чим фінансують ворога. А те, що наш товар втратить конкурентність – це ще й краще, бо чим гірше людям, то швидше вибори. А те, що цілісність України під загрозою, а такі удари руйнують економіку і обороноздатність, то це ще краще!!! Бо що менша Україна, то більше у Садового шансів стати президентом України!»

    ...Я правильно виклав концепцію «Самопомочі»?

    Джерело: блог Олександра Бригинця
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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