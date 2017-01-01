Поліція порушила чотири справи через блокаду на Донбасі

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Поліція проводить слідчі дії щодо порушень під час блокування залізниці на Донбасі

У Донецькій області за фактами блокування залізниці відкрито чотири кримінальних провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Донецької області.

«За фактами блокування шляхів сполучення у Донецькій області відкрито чотири кримінальних провадження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 лютого слідчим відділенням Торецького відділення поліції внесено відомості до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 278 Кримінального кодексу України за фактом захоплення електровоза РЛ8-1401 з 47 вагонами на станції «Кривий Торець» у смт Щербинівка, м. Торецька Донецької області.

Раніше, 10 лютого, слідчим відділенням Торецького відділення поліції Бахмутського відділку поліції ГУНП у Донецькій області внесено відомості до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням за ч. 1 ст. 279 КК України за фактом блокування транспортних комунікацій на залізничному переїзді станції «Кривий Торець» у смт Щербинівка, м. Торецька Донецької області.

Перед цим, 7 лютого, за фактом захоплення локомотива ЧМЕЗ-1835 на залізничному переїзді, який розташований на вул. Корсунського в м. Бахмут Донецької області Артемівською місцевою прокуратурою внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 278 КК України (захоплення залізничного рухомого складу), і того ж дня це кримінальне провадження передано за підслідністю до слідчого відділу Бахмутського відділку поліції для проведення подальшого досудового розслідування.

І ще 2 лютого слідчим відділом Бахмутського відділку поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням за ч. 1 ст. 279 КК України (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) за фактом блокування невстановленими особами в камуфльованому одязі залізничного переїзду, розташованого на вул. Корсунського в м. Бахмут Донецької області.

З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням створено слідчо-оперативну групу, в якій задіяні працівники Торецького відділення поліції, Бахмутського відділку поліції і слідчого управління ГУНП у Донецькій області.

Нині проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення фактичних обставин скоєних кримінальних правопорушень та зловмисників, констатували в поліції.

Як повідомлялося, 25 січня деякі представники ветеранів добровольчих батальйонів АТО оголосили про блокаду переміщення товарів на тимчасово окуповані території.