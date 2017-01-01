Про російську громадянську війну в Сирії
- Сьогодні, 17:53
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Розсилка
Якщо одні росіяни воюють на стороні ІД, а інші на стороні Асада, то в Сирії російська громадянська війна?
Він: я переконався, що по той бік лінії розмежування проти вас воюють переважно ваші ж громадяни. Це не ознака того, що у вас громадянська війна?
Я: дивний аргумент((( а якщо проти СРСР воювали підрозділи приміром РОА Власова, то це означає, що не було 2СВ, а була громадянська війна? якщо одні росіяни воюють на стороні ІД, а інші на стороні Асада, то в Сирії російська громадянська війна? Громадянство окремих учасників війни не визначає її суті...
Він: а чому ж вони погодились воювати за Путіна.
Я: вони воюють не за Путіна, а за гроші і через безвихідь. Як і ти, як журналіст, працюєш не за олігарха, що фінансує твоє видання, а виключно за гроші, які він платить...
Він: у нас власники не впливають на зміст видань. Я просто хочу працювати тут, бо бачу більші перспективи.
Я: а у них просто немає виходу( на окупованих територіях завжди місцеве населення залучають до окупаційних армій... Так було всюди під час тієї ж 2СВ, і вибору особливо не було... Той, хто не наважився воювати проти ворога, зрештою змушений воювати за нього((((
Джерело: блог Олександра Бригинця