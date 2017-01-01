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    Думки вголос

    Воскресіння Христове — це свято життя

    • Митрополит Онуфрій

      Предстоятель Української Православної Церкви

    • Сьогодні, 00:00
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    Пасхальне вітання предстоятеля Української православної церкви

    Христос Воскрес!

    Усіх вас, дорогі брати и сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим Християнським святом — з празником Світлого Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого  Іісуса  Христа.

    Воскресіння Христове Свята Церква іменує «празником празників і торжеством із торжеств». Воскресіння Христове — це Свято життя. Тому що через Своє  Воскресіння Господь подарував нам вічне спасіння і вічне життя.

    Яке диво! Світле життя засяяло нам із живоносного гробу Господнього.  Гріб завжди для людства був знаряддям смерті, а у Хресті гріб став для нас джерелом життя.

    У ці дні ми думками своїми і почуттями линемо у Святий град Єрусалим, до живоносного гробу Господнього. Ми згадуємо про Пресвяту Діву Марію, про святих жон мироносиць, святих Апостолів які були свідками тайни Воскресіння Христа. А пізніше вони цю звістку розповсюдили по всьому світі. Ми особливо дякуємо святому Апостолові Андрію Первозваному, який приніс до нас проповідь  про Хреста Воскреслого. Він прийшов з проповіддю у древню руську землю і тут посіяв  сім’я  Християнства.

    Сьогодні ми молимося за нашу Українську землю, за наш Український нарід і просимо щоб Воскреслий Христос дарував нам мир. Щоби Господь усіх нас Благословив.

    Ще раз поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з Великим Днем Пасхи Христової!

    Бажаю всім здоров’я, щастя, спасіння і мужності в складнощах і труднощах земного життя. Жити в повазі один до одного, і в любові один до одного, тому що так нас навчає і  так заповідує нам жити Воскреслий Христос Господь.

    Святкуючи на землі Пасху Христову ми приєднуємося до голосу молитви повноти Святої  Православної Церкви, яка сьогодні звертається до Спасителя і молиться  «О  Пасха Велика і Священна, Христе! О мудросте  і Слове  Божий і Сило, даруй нам завжди бути с Тобою і святкувати вічну Пасху! Нині і в безкінечні дні Царства Твого. Амінь».

    Воістину Христос Воскрес!


    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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