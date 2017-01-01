Митрополит Онуфрій Предстоятель Української Православної Церкви

Митрополит Онуфрій

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасхальне вітання предстоятеля Української православної церкви

Христос Воскрес!

Усіх вас, дорогі брати и сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим Християнським святом — з празником Світлого Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Іісуса Христа.

Воскресіння Христове Свята Церква іменує «празником празників і торжеством із торжеств». Воскресіння Христове — це Свято життя. Тому що через Своє Воскресіння Господь подарував нам вічне спасіння і вічне життя.

Яке диво! Світле життя засяяло нам із живоносного гробу Господнього. Гріб завжди для людства був знаряддям смерті, а у Хресті гріб став для нас джерелом життя.

У ці дні ми думками своїми і почуттями линемо у Святий град Єрусалим, до живоносного гробу Господнього. Ми згадуємо про Пресвяту Діву Марію, про святих жон мироносиць, святих Апостолів які були свідками тайни Воскресіння Христа. А пізніше вони цю звістку розповсюдили по всьому світі. Ми особливо дякуємо святому Апостолові Андрію Первозваному, який приніс до нас проповідь про Хреста Воскреслого. Він прийшов з проповіддю у древню руську землю і тут посіяв сім’я Християнства.

Сьогодні ми молимося за нашу Українську землю, за наш Український нарід і просимо щоб Воскреслий Христос дарував нам мир. Щоби Господь усіх нас Благословив.

Ще раз поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з Великим Днем Пасхи Христової!

Бажаю всім здоров’я, щастя, спасіння і мужності в складнощах і труднощах земного життя. Жити в повазі один до одного, і в любові один до одного, тому що так нас навчає і так заповідує нам жити Воскреслий Христос Господь.

Святкуючи на землі Пасху Христову ми приєднуємося до голосу молитви повноти Святої Православної Церкви, яка сьогодні звертається до Спасителя і молиться «О Пасха Велика і Священна, Христе! О мудросте і Слове Божий і Сило, даруй нам завжди бути с Тобою і святкувати вічну Пасху! Нині і в безкінечні дні Царства Твого. Амінь».

Воістину Христос Воскрес!





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