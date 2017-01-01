У Росії навіть на поминки тепер є рознарядка

Антон Орехъ Оглядач

Антон Орехъ

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Траурний мітинг у Москві на Манежній площі. ФОТО: novayagazeta.ru

Гібридна війна, гібридна скорбота, суцільна фальш і підробка

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Вот у меня вопрос: а простые люди по зову души и велению сердца неужели не хотят как-то выразить свою солидарность с Питером и жертвами теракта? Чтобы не по разнарядке с фабричными плакатами и отгулом, а то еще и за деньги – а просто потому, что ты не можешь в этот день остаться дома и тебе нужно своим примером, своим физическим присутствием показать, что трагедия потрясла тебя, что тебе не все равно. Выходит, что так? И если всякое начальство по команде из Москвы не станет добровольно-принудительно сгонять народ на скорбь, так и не придет никто? А если придет, то явно меньше, чем соберут административным путем? Вот это мне непонятно.

Когда в Беслане погибли дети на улицы итальянского Рима вышли 150 тысяч человек! 150 тысяч итальянцев скорбели по чужим детям, по нашим детям. А мы что? В России летопись терактов занимает уже не одну страницу, а жертв этих атак сотни. Мы же знаем, как это страшно – и все равно молчим? Или мы просто уже привыкли, и про Питер забудем так же быстро, как забывали и про все предыдущие беды? А второй вопрос у меня к начальству. Зачем вам это надо? Понятно, что одновременно во многих городах от буквально Калининграда до Владивостока просто так митинги памяти проводить не станут. Значит, кто-то умный это придумал, всем все быстро согласовали, наделали наглядной агитации, набрали массовки. Для чего это? Какой в этом смысл? Мы что хотим показать и кому? Что Россия против террора? А что, кто-то думал, что за? Как вообще можно бороться с террором с помощью административных митингов? Террористы, строго говоря, взрывают бомбы вообще вне зависимости от количества пришедших на площадь и от степени нашей искренности.

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Мы таким образом разве что подбадриваем самих себя. Но для этого как раз и нужен честный человеческий порыв. В принципе митинги памяти и скорби – это же как поминки. А на поминки по разнарядке не зовут. Поскольку в последнее время было много разных грустных поводов, то постоянно ведутся споры как правильно нужно носить траур. И получается, что правильно – это, когда по телевизору делают постановочные сюжеты, когда гвоздики у всех одинаковые, когда лица скорбящих на всех мероприятиях одни и те же, а для набора массовки есть специальные сайты, агентства и расценки. Гибридная война, гибридная скорбь, сплошная фальшь и подделка. Только люди гибнут настоящие. И гибнут не в последний раз.

Джерело: Эхо Москвы

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