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    Думки вголос

    Як в Росії саджають на 7 років за СМС

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Сьогодні, 22:21
    • Розсилка

    Люди в погонах отримують сигнал, а потім імпровізують

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    То, что «Раша Тудей» задала вопрос про Оксану Севастиди – этому каналу обязательно зачтется, когда Там, наверху, будут взвешивать наши поступки на эталонных весах. Потому что про такие истории надо не просто говорить – про них надо во все рынды колотить. Путин ничего об этом толком не знал – и я ему верю. Потому что про Севастиди до недавнего времени вообще мало кто знал. А ведь это одна из самых диких историй нашего времени. История про все виды государственного сумасшествия сразу. Женщину, которая просто отправила смс приятелю в Грузию, сажают на семь лет за разглашение государственной тайны! Женщину, которая никакими секретами не владела, отправляют за решетку за то, что у нее есть глаза. За то, что еще за несколько месяцев до начала войны с Грузией видела танки на железнодорожной платформе. Танки, которые видели все. «У вас что, танки стоят на платформе?» — написал ей тот грузин. «Раньше стояли, сейчас не знаю», — ответила Оксана. Вот за это она и получила семь лет колонии, став шпионкой.

    Следствие вообще не интересовалось, кому она писала и что это за человек. Не задавало вопроса, в чем же состоит тайна, если танки мог видеть весь город. Не привлекало к ответу военных, которые, получается, так замаскировали свои секреты, что про них было проще узнать, чем не заметить. У нас судят за неясные намерения и дают 4,5 года, как Варваре Карауловой. У нас судят за записи в блоге против войны в Сирии и дают два года, как Алексею Кунгурову. За пикеты судят, сажают, а потом пытают, как Ильдара Дадина. Но с точки зрения какой-то извращенной юридической логики, эти люди хотя бы в чем-то участвовали, совершали поступки. А Севастиди просто ничего не сделала! Вообще и абсолютно! Но через семь лет после отправки той смс к ней вломились в дом. Через семь лет! И еще семь лет дали на суде. Это дело доказывает, что никаких врагов и шпионов в России нет. Если бы они существовали, то спецслужбы со своей огромной армией сотрудников хоть кого-нибудь да нашли бы. Но они не могут никого найти. И тогда начинают просто хватать, кого попало. Ведь, как я понимаю, Оксана Севастиди – не единственная, кого посадили при похожих обстоятельствах. Конечно, высшая власть виновата в том, что такое возможно.

    Вы создаете определенные условия, налаживаете систему, а потом система в этих условиях начинает безумство. Люди в погонах получают сигнал, а потом импровизируют. Им уже не нужны личные приказы президента или генерального прокурора и директора ФСБ – они идут в разнос стихийно, с огоньком, с наслаждением над людьми глумятся. Но вот про Севастиди узнал теперь и Путин. И ему эта история не понравилась. И мне очень интересно узнать, что будет дальше. Отпустят Севастиди по УДО? Оправдают и извинятся? А может подарят новый телефон и пакет бесплатных смс? Все может быть. Но я уверен и в том, что судья, который выносит такие приговоры, так судьей и останется. И следователи, и оперативники, и все, кто в этом бедламе участвовал. Человека посадили, человека отпустим – и никто не виноват.


    Джерело: Эхо Москвы

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    Росія
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