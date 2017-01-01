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    Думки вголос

    Клітка російської мови. Коли ми перестанемо слухати поради Собчак?

    • Олег Шинкаренко

      Журналіст та письменник

    • Сьогодні, 18:53
    • Розсилка
    Ксенія Собчак
    Ксенія Собчак

    Варто лише від'їхати декілька кілометрів від Ужгорода і перетнути словацький кордон, як ви вже не знайдете людей, які хоча би щось чули про Собчак

    Мене іноді питають, коли ми перестанемо слухати поради Собчак та слідкувати за висловлюваннями Шендеровича.

    Відповідь проста: ми будемо це робити доки не вийдемо з клітки російської мови. Більшість там перебуває добровільно і не бачить жодних причин з неї виходити, адже вони в ній народилися і досі почуваються загалом комфортно. Навпаки: спроба з неї вийти викликає дискомфорт і відчуття порушення прав, ледве не замах на життя. Ми знаємо десятки тисяч людей, яких сама лише ідея вийти з російської мови, змусила взятися за зброю та декілька років стріляти в напрямку можливого виходу. Але мова дає нам відображення зовнішнього світу, вона буквально малює нам його в деталях, як здогадався ще Вітґенштайн.

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    Варто лише від'їхати декілька кілометрів від Ужгорода і перетнути словацький кордон, як ви вже не знайдете людей, які хоча би щось чули про Собчак. Там також зовсім немає російської поп-музики, почути її неможливо ніде, а російські письменники котируються на рівні нікарагуанських.

    Саме тому ми будемо детально обговорювати кожне слово Собчак, доки в неї не випадуть всі зуби.

    Джерело: блог Олега Шинкаренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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