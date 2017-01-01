Навіщо Росії все ще потрібна Сирія

Леонід Радзіховський Публіцист

Леонід Радзіховський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніяких розумних причин воювати Росії в Сирії немає, головним поясненням є мегаломанія Путіна

Риторика российского представителя в ООН говорит об уровне грамотности. Он читал по бумажке и делал логические паузы неграмотно, что говорит о том, что либо он плохо понимает текст, который он читал, либо до такой степени не уверен в себе, что сбивается. Это говорит об уровне представителя. Но никакого политического значения это не имеет, и иметь не может, какой там представитель. Чуркин, конечно, был побойчее, но он работал много лет. Постепенно, может, и этот новый постепенно пообтешется.

Что касается резолюции, то здесь смешная история. Да, Россия наложила вето. Но интересно другое: она осталась в полном одиночестве. Дело в том, что Египет – еще один член Совбеза ООН – проголосовал за американскую резолюцию.

Из соседних Сирии стран - Саудовская Аравия – смертельный враг Асада. Так что про саудитов говорить нечего. Про Израиль – нечего, они категорически против Асадов. Турция, которая ругалась, мирилась с Россией, и она тоже поддерживает Америку и требует отставки Асада. Наконец Египет – еще один сосед, тоже против Асада и за эту резолюцию. Единственный союзник Асада – это Иран. Но Иран является фактическим хозяином Асада, а война в основном в Сирии проходит между Ираном и Саудовской Аравией, только они дерутся чужими руками. Все соседи Асада – против него. Вот в таком «приятном» положении оказывается Россия. Но России на это глубоко плевать. Потому что изначально никаких интересов России в Сирии не было, и сейчас нет. У России там нет интересов с точки зрения безопасности, поскольку эта война никак не угрожает РФ, как и ИГИЛ. Да, был один взрыв самолета, но это, как говорится, напросились. А с тех пор ИГИЛ вообще не воюет с Россией, да и Россия не воюет с ИГИЛ. У РФ нет никаких экономических интересов в Сирии. Болтовня, что там якобы какой-то газопровод собираются прокладывать, и якобы из-за этого война – это чушь. Какие сейчас в Сирии могут быть газопроводы? Уйдет Асад или нет – война там не закончится, она там надолго. Так что ни о каких газопроводах не может быть и речи. Еще в Сирии находится российская военная база, и якобы РФ поэтому воюет там, чтобы ее сохранить – опять чепуха. Во-первых, эта база ничтожная по размеру и абсолютно не нужна РФ: в чем ее функция? Во-вторых, если бы не было Асада, а было бы новое правительство – с ними же можно договориться, чтобы они сохранили эту базу. Официальная версия Путина о том, что в Сирии много террористов с Северного Кавказа, и поэтому РФ воют в Сирии – эта версия вообще не выдерживает никакой критики. Допустим, в Сирии много террористов оттуда: зачем туда их выпустили? А дальше вопрос в том, они там, зачем с ними воевать? Вы надеетесь всех их убить – это же смешно. На войне не убивают всех участников. Вот Казахстан, кстати, ближайший союзник России, воздержался от голосования по резолюции – фактически кинул РФ. Так вот Казахстан недавно принял закон, согласно которому те, граждане Казахстана, которые воюют в Сирии, они теряют гражданство этой страны. Вот и все, не надо ни с кем воевать. Путин в одном из своих интервью как-то сказал, что у нас нет такого закона, поэтому мы вынуждены воевать в Сирии. Никаких разумных причин воевать России в Сирии нет. А главная, настоящая причина одна – та же, что у всей внешней политики России. Это причина – мегаломания. Причина заключается в том, что Путин добился огромного, гигантского, сугубо личного успеха. И Путин является самым узнаваемым, самым известным человеком в мире. Кто такой премьер-министр Индии или Японии – никто не знает. Некоторые не знают, кто председатель КНР. Хотя эти страны по экономическим параметрам гораздо крупнее, влиятельнее, чем РФ. Но о Путине знают абсолютно все – он главный герой всей светской хроники. Он добился такого исключительного положения в мире, но отдавать его, естественно, не хочет. А какими еще средствами РФ может поддержать такое положение Путина? Только тем, что она постоянно становиться источником проблем. Сама создает проблемы, сама их усугубляет. Иного объяснения абсолютной ненужности РФ в Сирии не существует. Ни Китай, ни Индия, ни Япония, ни европейские страны – та же Германия, Англия, никакого вообще участия в войне в Сирии не принимают. Возятся соседи Сирии, которые действительно кровно заинтересованы, и США, которые взяли на себя миссию мирового жандарма и лезут повсюду. А Россия-то здесь с какого бодуна? Именно потому, что РФ хочет быть везде: на всех свадьбах женихов, на всех похоронах покойников.

Является ли Асад президентом Сирии или нет - России это неважно. По прецеденту, то можно судить по Донбассу. Путин давно потерял интерес к «ДНР». В 2015-2016 году Россия спокойно могла закрыть этот «проект». Ведь никакой популярностью внутри РФ он не пользуется. То есть сказать, что Путин это продолжает, потому что народ требует продолжение этого «концерта», то это – неправда. В РФ очень заинтересован в Крыме: уйти оттуда невозможно. А вот, что касается «ДНР»/»ЛНР», то народу России преспокойно Путин мог объяснить, и люди спокойно это все восприняли. По той же самой его личной логике он не пойдет на то, чтобы слить Асада. Чапаев никогда не отступает: это не по-пацански, не по понятиям. Сирии он теряет главное и единственное – свой образ мирового мачо, человека номер один, человека, который никого не боится и всех ставит на уши.

С другой стороны, Путин при этом при всем сейчас достаточно рациональный. Если бы он был просто психом, который вечно лезет на ворота, то он бы 17 лет не усидел бы в качестве президента. Теоретически, можно допустить, что он мог бы обменять Асада на некоторые условия. Предлог для сливания: провести расследование, убедились, что Асад применял-таки химического оружие, РФ потрясена этим неслыханным фактом, и тут Путин разводит руками и говорит: ну извини, это переходит всякие рамки. Ведь покрывать человека, который совершает международные преступления, на это нельзя идти. А вот с фактической стороны, то нужно встречное предложение, потому что сдача Асада – это товар. Нужна цена: снятие санкций. Если бы американцы и европейцы сняли санкции, то черт с вами, мы перестаем поддерживать Асада. Кстати, для последнего это все не фатально. Потому что Асада поддерживать, прежде всего, отнюдь не Россия, а Иран. А вот для американцев и европейцев такое развитие событий не принесло бы ничего хорошего. С уходом Асада ничего в Сирии не измениться, хаос будет продолжаться. Ведь главная причина войны – борьба суннитов и шиитов – и она никуда не денется. Этой войне сотни лет. А Саудовская Аравия будет по-прежнему воевать против Ирана и наоборот.

Но, не думаю, что американцы могут пойти на такую сделку, и обменяют Асада на снятие санкций. Ведь санкции введены за Украину. Чтобы были отменены санкции, нужны какие-то подвижки по Украине - без этого никак. А подвижки какие? Крым – тема уже закрыта, а что касается Донбасса – то Путин мог бы пойти на такие компромиссные варианты. Другое дело, что не факт, что это Украине нужно: заполучить такой «подарок» и что с ним потом делать? Также нужно понимать, что психология Путина: не отступать. Поскольку кроме этого есть еще и рациональное соображение о том, что он очень любит быть первым, очень любит быть понтоваться, привлекать внимание, а для этого нужно, чтобы в стране была хотя бы минимальная экономика, чтобы не было полного развала. Если он действительно боится экономического коллапса, безнадежного загнивания, то в такой ситуации он мог бы пойти на компромисс. Однако 9 к 1, что он его не сдаст. При этом исключить вариант о том, что он тем не менее пошел бы на сдачу абсолютно ненужного ему Асада за хорошую цену – за снятие санкций, то такой вариант возможен.

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