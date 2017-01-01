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    Віце-президент США прибув на Корейський півострів

    • Сьогодні, 04:27
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    Пенс прибув на базу на вертольоті через день після того, як КНДР провела запуск ракети

    Віце-президент США Майк Пенс прибув на військову базу США в Південній Кореї. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Пенс прибув на базу на вертольоті через день після того, як Північна Корея провела невдалий запуск ракети.

    Відзначається, що база знаходиться поруч з «сильно укріпленою» демілітаризованою зоною на кордоні з КНДР.

    Як повідомляв «Главком»,  КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна

    Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

    США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

    Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.

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