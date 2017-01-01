Віце-президент США прибув на Корейський півострів

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Пенс прибув на базу на вертольоті через день після того, як КНДР провела запуск ракети

Віце-президент США Майк Пенс прибув на військову базу США в Південній Кореї. Про це повідомляє агентство Reuters.

Пенс прибув на базу на вертольоті через день після того, як Північна Корея провела невдалий запуск ракети.

Відзначається, що база знаходиться поруч з «сильно укріпленою» демілітаризованою зоною на кордоні з КНДР.

Як повідомляв «Главком», КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна

Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Влада Північної Кореї заявила, що готова завдати удару у відповідь на можливий превентивний удар Сполучених Штатів.