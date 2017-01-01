  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Сініцин
    Думки вголос

    «Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка
    Маркіян Демидов та Віктор Янукович
    Маркіян Демидов та Віктор Янукович

    Маркіян у різний період був помічником Шарова і ще одного «любітєля» вететеранських грошей – Червонописького

    Шоб ви розуміли, шо це за дєд «Будьтє ви прокляти – ідітє нах#й» на геліку і з каєном в гаражі.

    Якого так обурило, що прийшли АТОшники і волонтери і фактично зірвали виділення його організації 720 тисяч гривень з бюджету. Тобто навіть не зірвали, а домоглись, щоб кошти виділялись на проектній основі.

    Це Демидов Маркіян. Малолітній в’язень концтабору, да.

    Маркіян усе життя сидів як на бюджетних грошах, які виділялись на «жертв фашизму \ нацизму \ концтаборів», так і на німецьких, які, до речі, теж виділяються досі. Не багато уже, але кілька сотень тисяч євро в рік є.

    Пиляють на «програмах», «з’їздах», урочистостях і вшануваннях туризмі за державний кошт і т.д. В тому числі в Москву.

    В 2002 Маркіян балотувався у депутати від КПУ. Але його зняли з виборів бо «у розділі IV декларації не задекларував легковий автомобіль «Шкода Фабія»

    Маркіян в різний період був помічником рига Шарова і ще одного любітєля вететеранських грошей – Червонописького.

    Маркіян повний кавалер ордена «За заслуги». І має купу інших медалей, орденів, відзнак. На фото видно і російські. Груди Маркіяна розбиті орденами.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах
    «Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах
    «Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах
    «Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах

    В той же час я, наприклад, знаю теж «малолітнього» воїна АТО, який пішов на війну в 17 років в добровольчий підрозділ, бо в ЗСУ не брали по віку.

    Обороняв Саурку, на Санжарівці спалив «півтора» танка, був в Зайцевому, Вуглегірську, лазив під Пищевиком.

    Востаннє бачив його на позиціях під взльоткою ДАПа. «Малий» взводом командував вже. Maxim Gromov його звати.

    У нього немає жодної державної нагороди.

    Але давайте до Маркіяна повернемось.

    Дочка Маркіяна – суддя Київського господарського суду і господарської вишки в різний період. Зараз кандидат на посаду судді у Верховний суд. З великими питаннями по деклараціям і корупції.

    Є ще родичі – судді. Зять в «Укрспецекспорті».

    А ви чого добились в цьому житті?

    «Будьтє ви прокляти – ідіть нах#й»

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО суд КПУ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ