«Будьте ви прокляті. Пішли ви на...» Про Маркіяна Демидова, який усе життя сидів на бюджетних грошах

Маркіян у різний період був помічником Шарова і ще одного «любітєля» вететеранських грошей – Червонописького

Шоб ви розуміли, шо це за дєд «Будьтє ви прокляти – ідітє нах#й» на геліку і з каєном в гаражі.

Якого так обурило, що прийшли АТОшники і волонтери і фактично зірвали виділення його організації 720 тисяч гривень з бюджету. Тобто навіть не зірвали, а домоглись, щоб кошти виділялись на проектній основі.

Це Демидов Маркіян. Малолітній в’язень концтабору, да.

Маркіян усе життя сидів як на бюджетних грошах, які виділялись на «жертв фашизму \ нацизму \ концтаборів», так і на німецьких, які, до речі, теж виділяються досі. Не багато уже, але кілька сотень тисяч євро в рік є.

Пиляють на «програмах», «з’їздах», урочистостях і вшануваннях туризмі за державний кошт і т.д. В тому числі в Москву.

В 2002 Маркіян балотувався у депутати від КПУ. Але його зняли з виборів бо «у розділі IV декларації не задекларував легковий автомобіль «Шкода Фабія»

Маркіян в різний період був помічником рига Шарова і ще одного любітєля вететеранських грошей – Червонописького.

Маркіян повний кавалер ордена «За заслуги». І має купу інших медалей, орденів, відзнак. На фото видно і російські. Груди Маркіяна розбиті орденами.

В той же час я, наприклад, знаю теж «малолітнього» воїна АТО, який пішов на війну в 17 років в добровольчий підрозділ, бо в ЗСУ не брали по віку.

Обороняв Саурку, на Санжарівці спалив «півтора» танка, був в Зайцевому, Вуглегірську, лазив під Пищевиком.

Востаннє бачив його на позиціях під взльоткою ДАПа. «Малий» взводом командував вже. Maxim Gromov його звати.

У нього немає жодної державної нагороди.

Але давайте до Маркіяна повернемось.

Дочка Маркіяна – суддя Київського господарського суду і господарської вишки в різний період. Зараз кандидат на посаду судді у Верховний суд. З великими питаннями по деклараціям і корупції.

Є ще родичі – судді. Зять в «Укрспецекспорті».

А ви чого добились в цьому житті?

«Будьтє ви прокляти – ідіть нах#й»