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    Думки вголос

    Про «Весну на Зарічній вулиці» і зовнішньополітичну доктрину Росії

    • Сергій Талк

      Публіцист

    • Сьогодні, 00:01
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    Кадр зі стрічки Весна на Зарічній вулиці - 1956 рік
    Кадр зі стрічки Весна на Зарічній вулиці - 1956 рік

    У Союзі ми були щасливі, тому що не уявляли, як жити по-людськи

    Мовою оригіналу

    Подумалось: а ведь как хорошо мы жили в Советском союзе - работали, праздновали, отдыхали! В общем, были практически счастливы. А всё потому, что не знали, как живут по-человечески. Например, в фильме «Касабланка» (1942) поражает элегантность мужских костюмов и женских платьев, а у нас в 1956 году вышел фильм «Весна на Заречной улице», где все герои в ватниках, кирзовых сапогах и ватных же штанах. Но «Касабланку» нам не показывали, была только «Заречная улица».

    2_07
    Касабланка - 1942 рік

    И вот теперь россияне узнали, в каком дерьме они живут - теперь есть возможность сравнить с Европой и той же Турцией. Узнали и сильно обиделись, но не на себя, а на других.

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    Выплёскивание этой неприкрытой злобы на остальной мир - это и есть основа сегодняшней внешней политики России. Особенно досталось украинцам - они, не захотели больше жить в нашей помойной яме, они, видите ли, захотели как в Европе.

    P.S. Считаю большой педагогической удачей, что мне удалось уложить внешнеполитическую доктрину страны в 2 абзаца.

       

    Джерело: блог Сергія Талка

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