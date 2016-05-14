Про «Весну на Зарічній вулиці» і зовнішньополітичну доктрину Росії

Сергій Талк Публіцист

Сергій Талк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр зі стрічки Весна на Зарічній вулиці - 1956 рік

У Союзі ми були щасливі, тому що не уявляли, як жити по-людськи

Мовою оригіналу

Подумалось: а ведь как хорошо мы жили в Советском союзе - работали, праздновали, отдыхали! В общем, были практически счастливы. А всё потому, что не знали, как живут по-человечески. Например, в фильме «Касабланка» (1942) поражает элегантность мужских костюмов и женских платьев, а у нас в 1956 году вышел фильм «Весна на Заречной улице», где все герои в ватниках, кирзовых сапогах и ватных же штанах. Но «Касабланку» нам не показывали, была только «Заречная улица».

Касабланка - 1942 рік

И вот теперь россияне узнали, в каком дерьме они живут - теперь есть возможность сравнить с Европой и той же Турцией. Узнали и сильно обиделись, но не на себя, а на других.

Выплёскивание этой неприкрытой злобы на остальной мир - это и есть основа сегодняшней внешней политики России. Особенно досталось украинцам - они, не захотели больше жить в нашей помойной яме, они, видите ли, захотели как в Европе.

P.S. Считаю большой педагогической удачей, что мне удалось уложить внешнеполитическую доктрину страны в 2 абзаца.

Джерело: блог Сергія Талка

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