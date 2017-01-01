У російському Іркутську каналізаційний колапс: вісім автобусів врізались один в одного

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Автобуси під'їжджали, а потім, не в силах загальмувати, билися один об одного.

Учора було паралізовані рух на одній з головних вулиць Іркутська, 2-й Залізничній. Через зіткнення 8 автобусів утворився колапс. Громадський транспорт, який потрапив в масове ДТП, практично перекрив проїзд. Це сталося в самий час пік, близько 6 години вечора. Причина – ожеледь, що утворилася у результаті комунальної аварії.

«Каналізацію прорвало, сильний мороз. От і все... Всі машини почали зупинятися. Їх юзом тягнуло, як на лижах. І в один одного стукалися, - пояснив водій маршрутки Олексій.

З каналізаційного люка на вулиці Касьянова на жваву дорогу хлинув потік лайна. Траса миттєво покрилася цією кашею з льодом. За словами водіїв, каток трапився як раз біля зупинки. Автобуси під'їжджали, а потім, не в силах загальмувати, билися один об одного.

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