Весна 2017 року в Росії: зеленка як аргумент влади

Лев Шлосберг Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

Лев Шлосберг

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Олексій Навальний

Напади на опозиційно налаштованих громадян показують: обличчя російської влади не змінилося

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Весна 2017 года окрашена в России в ядовито-зелёный цвет. Одно за другим происходят публичные нападения на гражданских активистов и оппозиционных политиков с применением банально известной зелёнки — спиртового антисептического раствора «Бриллиантовый зелёный», используемого в России для лечения заболеваний кожи. Символика мазания зелёнкой уходит корнями в уголовную среду ХХ века, о чём наверняка знают авторы безобразной идеи.

В советской и российской уголовной субкультуре существует выражение «намазать [кому-либо] лоб зелёнкой», первоначально означавшее расстрел (смертную казнь), а впоследствии и просто убийство (при помощи огнестрельного оружия).

Это выражение возникло во времена сталинских репрессий, когда расстрелянным или умершим заключённым ГУЛАГа писали зелёнкой на бедре их арестантский номер. Поэтому первоначально бытовало выражение: «намазать ногу зелёнкой», про лоб стали говорить позднее.

Поэтому к «зелёным меткам» надо относиться абсолютно серьёзно: организаторы этих преступлений понимают, какими знаками пользуются. Безусловно, им эта стилистика и эта смертельная образность нравятся, они применяют ее сознательно.

«Титушки» с зелёнкой

Напомним события февраля-апреля 2017 года. 26 февраля в Москве на марше памяти Бориса Немцова зелёнкой обливают председателя партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова (нападавший кричал при этом: «Россия с Путиным!»), 20 марта в Барнауле — политика Алексея Навального, 26 марта — организатора митинга «Он нам не Димон» в Чите Николая Макарова, 30 марта — памятник Пушкину (!) в Самаре, 26 апреля (дважды!) — блогера Илью Варламова в Ставрополе, 27 апреля в Йошкар-Оле — сотрудницу «Школы журналистских расследований» Галину Сидорову, 27 апреля в Москве — снова Алексея Навального, 28 апреля — активистку «Яблока» из Москвы Наталью Фёдорову, 29 апреля в Екатеринбурге — блогера из Первоуральска Артёма Изгагина.

У Алексея Навального и Натальи Фёдоровой химический ожог глаз, наступила временная утрата зрения: к зелёнке были примешаны какие-то особо ядовитые добавки.

Только в случае с Ильёй Варламовым полицией были предприняты меры по задержанию нападавших, при этом в момент нападения в аэропорту Ставрополя полиция присутствовала рядом и абсолютно ничего не предпринимала. Но Варламов опубликовал фото и видео нападения на себя с лицами нападавших, и они были установлены. Сейчас нападавшим из местного бизнес-клана, покрываемого властями края, инкриминируется «мелкое хулиганство».

Блогеры вместо полиции установили личности и нападавшего 27 апреля на Алексея Навального, и снимавшего это нападение: ими оказались активисты радикального движения SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков.

Движение SERB (South East Radical Block — «Юго-восточный радикальный блок») было основано в Днепропетровске весной 2014 года после смены власти в Украине и в политическом плане выступало за предоставление автономии юго-восточным регионам страны. Неоднократно высказывались предположения, что реальными инициаторами создания и финансовыми донорами движения были российские власти: оно предназначалось для проведения спецопераций на украинской территории по подрыву государственного строя. В частности, активисты SERB принимали участие в силовом захвате зданий государственных администраций украинских регионов.

Это натуральные «титушки», бандиты и провокаторы, внёсшие свой кровавый вклад в украинские события последних лет.

После возбуждения в Украине уголовного дела против лидера движения Игоря Бекетова (известен под кличкой Гоша Тарасевич) движение в сентябре 2014 года совершенно предсказуемо сбежало в Россию, незаметно сменив в своём названии слово «радикальный» на «российский».

Активисты движения публично заявляют, что хотят «быть полезными России, Новороссии, украинским братьям, которые не хотят быть под укрофашистами». Участники SERB регулярно атакуют гражданских активистов: в мае 2015-го они облили зелёнкой участников антивоенного пикета движения «Солидарность», в августе того же года напали на активистов «Солидарности» с кулаками, в октябре — на стоявшего в одиночном пикете активиста Владимира Ионова.

Трудно предположить, что эта криминальная группа действует независимо от российских властей: биография и «траектория» как политического, так и географического перемещения SERB выдает его политических заказчиков «с хвостом и ушами».

Ликующая гопота Кремля

Алексей Навальный сказал о предполагаемых заказчиках и публикаторах кадров нападения на себя прямо: «Главная работа «Рен-ТВ» (как и его головной конторы — «Лайфньюз») — просто легализация оперативной съёмки спецслужб и прочих нелегально добытых материалов. Выкладывают видео нападения. Заботливо замазывают лица нападавшего и его сообщника. Как вы думаете, придут ли завтра на «Рен-ТВ» с выемкой записи и выяснением того, откуда она взялась и почему рентэвэшники замазали лица нападавших? Конечно, нет. Всё это координируется администрацией президента, а конкретно организовывается с помощью спецслужб, предоставляющих сервисное обслуживание вплоть до предоставления видеоматериалов».

Опровержения от властей не последовало, зато в тот же день в «Газете.Ru» появилась обширная заметка с «утечкой информации» о том, что федеральный центр якобы поручит региональным властям «жёстко пресекать противоправные действия против оппозиционеров». «Прессовать» активистов перестанут, потому что это лишь повышает их узнаваемость. «Фактически такие нападения приводят только к их раскрутке», — ретранслировал известный подленький постулат властей собеседник «Газеты.Ru». Обществу намекают, что оппозиционеры сами организовали нападения на себя — в целях повышения публичности. Правоохранительным органам якобы будет рекомендовано пресекать преступления и даже привлекать виновных к ответственности. Кроме Ставрополя, пока известий такого рода нет.

Самым мягким словом для оценки этих «ценных указаний федерального центра» является лукавство. Другой собеседник «Газеты.Ru» справедливо считает, что «рулевые внутренней политики» лукавят: «Это что, у нас губернаторы такие плохие и не любят Навального с Касьяновым? Все понимают, что губернаторский корпус не любит проявлять самостоятельность в сфере атак на политических оппонентов и предпочитает согласовывать свои действия с центром».

Стилистика состоявшихся за короткий период нападений такова, что их общая координация из некоего центра очевидна.

Даже если не знать о криминальной подоплёке меток зелёнкой, что означает облить человека зеленью? Это значит сказать ему и показать обществу, что этот человек — урод, надругаться над человеком. Посмотрите, как он отвратительно выглядит, как он смешон, как он жалок. Эти метания зелёной гадостью — сознательное издевательство и глумление над политическими оппонентами, их моральное унижение и уничижение.

Обществу хотят показать и ничтожество, и полную беззащитность противников власти. Эти отвратительные картинки должны возбуждать в людях страх — и за себя, и за других. Все эти чувства возбуждаются сознательно. Это террор, психологический и физический. Организаторы и исполнители этих акций — террористы.

Не в 2017 году это началось, конечно.

Нельзя забыть движение «нашистов» — «ликующую гопоту Кремля», воспитанную Владиславом Сурковым для Владимира Путина, и местные клоны этого движения. Нельзя забыть манекены голов оппозиционеров и общественных лидеров, надетые на палки, словно отрубленные, в приснопамятном месте сборища «нашистов» у озера Селигер.

Нельзя забыть крышуемые и подкармливаемые властями всех уровней «кухни интернет-троллей», забросавшие интернет грязью, оскорблениями и бандитскими призывами.

Нельзя забыть, как 16 марта 2016 года главу «Комитета по предотвращению пыток», члена Президентского (!) совета по правам человека Игоря Каляпина выселили из гостиницы в Грозном, а на выходе из здания избили, забросали яйцами, тортами, мукой и облили зелёнкой. И что после этого? В течение года вынесено восемь (!) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Кто может на таком уровне постоянно блокировать следствие?

28 апреля 2016 года активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) напали на участников и организаторов ежегодного школьного исторического конкурса, организованного правозащитным обществом «Мемориал». Председателя жюри конкурса, всемирно известного писателя Людмилу Улицкую нодовцы облили зелёнкой и закидали яйцами.

3 сентября 2016 года во время траурной церемонии на территории школы № 1 в Беслане люди в футболках с надписью «Антитеррор» напали на журналистов «Новой газеты» Елену Костюченкои Диану Хачатрян. Костюченко вывели из школы и облили зелёнкой.

Зелёнка стала особым маркером пропутинских боевиков.

Расследовать эти преступления российские силовые структуры не хотят.

Этот повар любит острые блюда

Помните, с чего начиналась эта уничижительная стилистика? Напомню: «печень по асфальту», «замочим в сортире», «чтобы ничего не выросло».

Российские хунвейбины начала ХХI века — плоть от плоти, кровь от крови — плоды кремлёвской кухни, и у этой кухни всё тот же генеральный заказчик и главный потребитель. Все «повара» на этой грязной кухне — одной и той же политической школы.

Сознательно воспроизводя культ ненависти, эти «повара» возбуждают и посылают на улицу не только любителей зелёнки. Пули, попавшие в Бориса Немцова, изготовлены на этой же кухне. Просто возможности у организаторов убийства были существенно большие, чем у криминальных гопников из SERB и НОДа. И результат — наиболее чудовищный из всех возможных.

Эти криминальные гопники — штурмовики власти, их modus operandi (образ действия) полностью сформирован властями. Власть (прямо, косвенно, через посредников) заказывает, штурмовики исполняют.

Но реакция общества на происходящие преступления отличается от запланированной властями, и это сейчас единственный повод если не для оптимизма, то для уверенности в своих силах.

В этой реакции два основных нерва: растущая самоорганизация, в том числе для защиты и самозащиты, и тоже ненависть, но другого рода. Подлость не привлекательна, она отвратительна и презираема. Подлые атаки на противников власти приводят не к росту числа сторонников власти, а к росту числа решительных сторонников оппозиции.

Эти подлые акции усиливают решимость людей бороться против Путина и его группировки. Владимир Путин не получит ни одного голоса нового сторонника после этих нападений, наоборот, он теряет в поддержке. Потому что криминальные атаки «титушек» при отсутствии публичных осуждений со стороны администрации президента выглядят как атаки в интересах президента. В данном случае его личное молчание — это род признания.

Уголовно-правовая квалификация произошедшего зависит от тяжести физических последствий. Зрение Фёдоровой упало с –6 до –9. Пострадавший от нападения глаз Навального видит примерно на 15%, перспективы восстановления зрения неясны.

Открыв Уголовный кодекс РФ, читаем: часть 3 статьи 111 — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если они совершены группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Согласитесь, одного такого уголовного дела, доведённого до суда и посадки, будет достаточно, чтобы нападения прекратились.

Ведь крышуемые властями моральные уроды идут на эти преступления не только из-за материального вознаграждения, но и в полной уверенности в своей безнаказанности: если власть заказала, то власть и защитит.

Риторический вопрос: чья тогда это власть, кого она представляет?

* * *

Атмосфера психологического и физического террора против общественных активистов и политической оппозиции — это сознательно нагнетаемая атмосфера путинской России. Это атмосфера, в которой, по замыслу организаторов террора, не должен выжить ни один свободный человек. Свободные граждане должны, по замыслу организаторов нападений, или сдаться, или уехать, сбежать из страны.

Если по этим нападениям не возбуждаются уголовные дела по статьям соответствующей тяжести, то следы этой зелёнки на руках всех политических руководителей России, начиная с Владимира Путина.

Хотят отмыться — пусть официально требуют возбуждения уголовных дел, поиска виновных и справедливого наказания.

Молчат — значит, причастны и заинтересованы, помечены этой кровавой по существу зелёнкой.

Есть вещи, которые не забывают и не прощают.

Зелёные пятна на руках и лице российской власти можно смыть только её полной сменой. Этого кобеля невозможно отмыть, не та порода. Какая «оттепель», какой компромисс власти с обществом? Зелёнкой по глазам — вот реальный ответ властей гражданам.

Поэтому — никаких иллюзий. Показать обществу чистые ладони специалисты по «внутренней политике» времён Владимира Путина не смогут никогда за отсутствием таковых.

Единственное естественное положение для этих жульнических ладошек — за спиной, когда их обладатели сменят дорогие костюмы на казённые. Только тогда можно будет сказать, что власть в России сменила цвет.

Джерело: Эхо Москвы

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