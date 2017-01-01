Путін все ніяк не вийде з образу шантажиста

Олександр Сотник Російський журналіст і блогер

Олександр Сотник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли Президент США Дональд Трамп говорить про обопільне з Росією ядерне роззброєння - він або щось не договорює, або чогось не розуміє. А, можливо, і те, і інше - разом.

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Сложно представить, чтобы воинственный узурпатор Владимир Путин вдруг проснулся, встал с «правильной ноги» и признался на весь мир: «Надо было уходить в 2009-м вместе со всем своим кооперативом, потому что ротация власти – благое дело для России. Мы неплохо поураганили, и пора бы свалить на покой, который весьма призрачен, учитывая масштабы нашего уркаганического урагана. Скорее всего, при новой власти начнутся судебные разбирательства, поэтому придется каяться на скамье подсудимых, а позже – в тюрьме». Невозможно представить себе такое, правда ведь? Потому что члены кооператива «Озеро» были бы категорически против. И Лубянка была бы против, и чиновничество, на которое все эти годы опирался Владимир Владимирович – тоже бы встрепенулись до состояния бешенства. Поэтому от имперских фантазий российский «лидер» не откажется никогда, и ядерная «кнопка» – его последний аргумент в споре с цивилизацией.

Возможно, Трампу доложили, что «ядерные фаллосы» у русских настолько допотопны, что могут взорваться прямо в шахтах, и у прагматичного Дональда возникла идея помочь возможному партнеру Владимиру избавиться от ненужного хлама, а заодно – восстановить отношения. А, может, это – часть большой игры, дабы вовлечь страдающую фантомными имперскими болями Россию в новую гонку вооружений, после чего – доразвалить то, что по недомыслию не разрушили предшественники, понадеявшись на разум Ельцина и его преемника.

Когда Ельцин подписывал Будапештский меморандум – Россия казалась униженной, но бытовало мнение, что это – временное состояние страны, вызванное шоком и внутренними неурядицами организма страны после распада коммунистического СССР. Утверждали, что это – краткий этап; сейчас прогрессивное правительство разберется, примет либеральный курс и плавно, через пару десятилетий, вольется в большую европейскую семью, забыв о воинственных истериках. Тем более, что мир перестал быть двухполярным, и лезть на рожон с полуразрушенной экономикой – глупо. Западные мечтатели не учли одного, но главного: уже тогда постсоветская Россия была поражена вирусом тотальной коррупции, проникшей во все органы власти и поразившей ее мозг. Считалось, что после президентских выборов случится обновление, и естественная ротация оздоровит политическую атмосферу в стране, погрязшей в «семейственности» и «кумовстве». Но случилась спецоперация «Преемник» со взрывами жилых домов, со «второй чеченской», а далее уже – понеслось без остановок, с зачисткой независимых СМИ, внедрением в общественное сознание мифов о «вставании с колен» и «возврате величия некогда утраченной по пьяни империи», с развязыванием войн с Грузией и Украиной…

Похищение Крыма у Украины стало наивысшей точкой процветания путинизма. В те дни казалось, что победить Путина нельзя в принципе, ибо наглость и агрессия, подкрепленные пропагандой и «хохотом Искандеров», ненаказуемы. Кто рискнет бросить вызов распоясавшемуся пацанью? Интеллигентный Обама? Нерешительная Меркель? Ведь чекист просчитал все, повсюду распушил «пальцы веером», задействовал все ресурсы КГБ-ФСБ, зачистив как личностное поле внутри страны – так и устроив неразбериху во внешнеполитическом пространстве. Ведь когда имеешь ИГИЛ – эту удобную приманку для «объединения против мирового терроризма» – с одной стороны, а с другой – наслаждаешься тем, как Европа захлебывается от потоков беженцев, – удобно вертеть весь мир на веревочке, на которую нанизаны политики всех масштабов и уровней. Так манипулятор превращается в ведущего игрока, на которого вынуждены ориентироваться остальные. Он – неприятный тип, этот манипулятор, он – изгой и «плохой парень», хуже него – только северокорейский Ким Чен Ын, но если последний сидит в своем Пхеньяне и не высовывается, изредка напоминая о себе обезьяньими ужимками, поигрывая ядерной гранатой, то этот – с норовом, оправданным величиной территорий и масштабными запасами полезных ископаемых. На человеческий ресурс ему плевать, ведь «бабы еще нарожают, а не нарожают – тем хуже для них, и вообще – пора бы уменьшить нагрузку на среднерусскую возвышенность». Главное – о нем говорят, на него оглядываются с явной опаской: «Как там наш игривый пубертатник? Не почёсывает ли ядерный Гондурас? А то с него станется…»

Вжившись в роль шантажиста, Путин все никак не выйдет из образа. Он ему нравится. С одной стороны – приятно слыть безбашенным на грани безумия: какой с тебя спрос, если ты – психический? С другой – боязно: а ну как объединятся? Ведь договорились же о санкциях, чем нанесли немалый ущерб, заплатить за который должна непременно Америка!.. Он и целый Указ об этом издал. Правда, Обама в ответ даже не чухнулся, не говоря уже о том, чтобы испугаться и схватиться за кошелек. Но Обама ушел. Демократы проиграли, а США еще раз доказали свою приверженность к законной смене власти – без всяческих «спецопераций» с «Указами о неприкосновенности». Уходя, Обама продлил санкции против Кремля еще на год, а история с кибератаками со стороны кремлевских спецслужб, может получить свое развитие в любой момент. И это – Дамоклов меч, который будет висеть над головой Трампа весь период его президентства. Шаг вправо – шаг влево, малейшее заигрывание с лубянским пацаном – и ему вспомнят все. Поэтому мягко стелящий Дональд, скорее всего, включился в игру «разведи разводящего» – того, кого, как принято считать, «развести» нельзя по определению, ибо в этом деле он – признанный мастер. Передергивания, подтасовки, подмена понятий и жонглирование смыслами – его конек, а не Трампа, который с каждым новым интервью выглядит все недотепистее, если не сказать – глупее. Но Трамп уже ступил на этот путь, и ничего иного ему не остается. Как нет площади для маневрирования и у самого Путина: за годы своего пребывания в Кремле он уже столько «наманеврировал», что даже Китай по совету Конфуция присел на берегу в ожидании «проплывающего трупа врага».

Таким образом, «полезный идиотизм» нового хозяина Белого Дома – не более чем приятная иллюзия, цель которой – расслабить «обезьяну», заставив ее поверить в наивность и управляемость ведущего игрока. Понятно, что животное никогда не согласится выпустить из лап предмет, из-за которого на нее все обращают внимание и даже побаиваются, крутя пальцем у виска. Мартышка к нему прикипела, он – её «прелесть», фетиш, главная гарантия неприкосновенности. Значит, действовать придется жестко и – в лоб. Трамп уже озвучил позицию по Сирии, и она не понравилась Володе. А еще он не рискнул найти время для личной встречи с «властелином кнопки», которой тот искал с такой чекистской нетерпячкой, что аж Рейкьявик затрясло. А, помимо Дамоклова меча над головой, за спиной Трампа маячит «теплая компашка» республиканцев и совсем не лояльных, и потому – зорких демократов, судорожно выискивающих малейший повод для импичмента. Вот уже 50 американских конгрессменов отказались явиться на его инаугурацию. А теперь – сравните с Россией. Вы можете себе представить, чтобы, допустим, Жириновский вкупе с Мироновым и какой-нибудь Яровой отказались посетить «восшествие на престол» Владимира Владимировича? Да они скорее съедят собственные мандаты под улюлюканье лешего Бастрыкина! Они – скорее – «лугового чаю» напьются, чем пропустят сие историческое событие!..

«Приласкать обезьянку» у Трампа не получится. Во-первых, она и сама при первых признаках лукавой дрессуры начнет кусаться, царапаться и плеваться, а во-вторых – не дадут свои же партнеры по «большой игре». Поэтому вышибать «ядерный чемоданчик» придется жестко, и без предварительных ласк. И уже в ближайшее время мы увидим, как именно это будет происходить. Пряник Обамы не сработал. Его спрятали в дальний чулан и ввели санкции, заперев на ключ амбарный замок. Настало время брать в руки палку. Не обезьяне, конечно. Она Дарвина не исповедует.

Джерело: 7 Дней

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