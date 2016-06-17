Російський політолог пояснила, чому Захід не здасть Крим Путіну

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Лілія Шевцова

У України є лобісти в західних столицях, зокрема у Вашингтоні – Лілія Шевцова

Попри відсутність особливого інтересу адміністрації Трампа та керівництва європейських країн до російсько-української війни, Захід не дозволить Крим остаточно залишити Росії, повідомила в інтерв’ю «Главкому» російський політолог Лілія Шевцова.

«Є інші сили в цих же столицях, які зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні, не здавати її остаточно Кремлю. Перш за все – досить монолітна позиція Конгресу США, причому позиція двох партій – як республіканців, так і демократів. Особливо сильною щодо підтримки України є позиція в американському Сенаті. Той факт, що три представники Конгресу нещодавно приїздили до України, підтверджує, що у України є лобісти в західних столицях, зокрема у Вашингтоні», – зазначила Лілія Шевцова.

За словами політолога, угода про здачу Крима неможлива і тому, що це відкриє простір для антиліберальних дій не тільки Росії, а й також Ірану та Китаю.

«Вони є членами світового антиліберального клубу і готові використати експансіонізм як засіб вирішення власних проблем. Тому можна бути абсолютно впевненим, що подібна угода неможлива. Водночас можливий розвиток подій таким чином, коли розчаровані в українських реформах західні держави ігноруватимуть Україну, припинять надавати реальну економічну допомогу, дивитимуться крізь пальці на розвиток подій. Це можна назвати засобами м’якої конфронтації», – додала політолог.

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