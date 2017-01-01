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    Думки вголос

    Заборона російських сайтів: свобода і комфорт - різні сутності

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Сьогодні, 14:05
    • Розсилка

    Дочекався, доки схлинула хвиля про московитські інструменти інформаційної війни

    Так, яндекси, московитські соцмережі і 1С - інструменти інформаційної війни, це їхнє головне призначення, всі решта функцій лише дуже смачна приманка.

    В суперечках, які відбулися, принципово важливим було розуміння свободи.

    Виміром свободи є лише те, за що ти усвідомлено готовий боротися з ризиком для життя, у разі відсутності іншого способу воювати.

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    Якщо ти не готовий воювати проти збройної агресії Московії та її колаборантів, якщо ти не готовий з ризиком для себе системно боротися проти влади мародерів в Україні, або у разі непридатності тебе до такої боротьби не готовий віддати для цього останнє вбрання тим, хто спроможний, то будь-які твої розмови про свободу в Україні позірні. Це лише прагнення до особистого комфорту і байдужіть до визначальних суспільно вагомих загроз.

    Свобода і комфорт то різні сутності.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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