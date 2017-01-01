Заборона російських сайтів: свобода і комфорт - різні сутності

Святослав Стеценко Військовий експерт

Святослав Стеценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дочекався, доки схлинула хвиля про московитські інструменти інформаційної війни

Так, яндекси, московитські соцмережі і 1С - інструменти інформаційної війни, це їхнє головне призначення, всі решта функцій лише дуже смачна приманка.

В суперечках, які відбулися, принципово важливим було розуміння свободи.

Виміром свободи є лише те, за що ти усвідомлено готовий боротися з ризиком для життя, у разі відсутності іншого способу воювати.

Якщо ти не готовий воювати проти збройної агресії Московії та її колаборантів, якщо ти не готовий з ризиком для себе системно боротися проти влади мародерів в Україні, або у разі непридатності тебе до такої боротьби не готовий віддати для цього останнє вбрання тим, хто спроможний, то будь-які твої розмови про свободу в Україні позірні. Це лише прагнення до особистого комфорту і байдужіть до визначальних суспільно вагомих загроз.

Свобода і комфорт то різні сутності.

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