Для чого директор НАБУ прийшов на ефір «1+1»

Володимир Горковенко Журналіст

Володимир Горковенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пане Артеме, відкрийте ст. 26 закону «Про НАБУ», де чітко сказано про «незалежність аудиту», а відтак і аудитора

Раніше утримувався від будь-яких кометарів щодо діяності НАБУ та його директора Артема Ситника. Оскільки щиро вважав, що орган молодий і чим менше галасу, тим більше буде користі. Я повторював як папуга: «дайте хлопцям час».

Після призначення Артема Ситника директором НАБУ, тоді коли антикорупціонери почали звинувачува його у заангажованості та залежності, я говорив Артему Ситнику, що до журналістів потрібно виходити тоді, коли є хоч якісь результати роботи. Але, і НАБУ і його директор незалежні, тому можуть робити «все що завгодно», якщо це «все що завгодно» вписується у норму закону.

Втім, судячи з ефіру Артема Ситника в «ТСН-підсумках», він результатами своєї роботи похвалитися не може. Якщо немає результатів, то потрібно знайти винного. Я думаю, що з цією метою директор НАБУ і прийшов в ефір на «плюси».

В ефірі Артем Ситник уникав персоніфікації того, хто заважає. Але під натиском Алли Мазур директор НАБУ видавив, що тиснуть на нього якісь безіменні фракції парламенту. Ну, не зовсім тиснуть і не зовсім напряму. Та й не зовсім безіменні, а ті, що не дали призначити, цитую: «нашого аудитора». Фразу «наш аудитор» Артем Ситник повторив, якщо не помиляюся, тричі впродовж однієї хвилини ефіру!

Пане Артеме, відкрийте ст. 26 закону «Про НАБУ», де чітко сказано про «незалежність аудиту», а відтак і аудитора. Тобто не «ваш аудитор» має вас перевіряти, а незалежний. І це не тиск парламенту, а норма закону. Ви маєте сидіти і дивитися зі сторони як парламент ламає списи навколо цього питання і не демонструвати так відкрито свою зацікавленість та заангажованість.

Доречі, при всій повазі до професіоналізму володарки багатьох журналістських нагород Алли Мазур, але в неї, чомусь, не виникло питання щодо «нашого аудитора»...

PS: Одразу хочу заспокоїти зрадофілів, які намагатимуться знайти у цьому дописі посягання на незалежний орган, змову масонів та спробу заплямувати чийсь мундир. Просто мундира як такого ще немає. Тому й плямувати нічого. Це всього лише констатація факту про «наше» НАБУ.

Джерело: блог Володимира Горковенка

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