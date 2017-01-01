Потенціал популярності Путіна вичерпано

Карл Волох Політолог

Карл Волох

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Можете скільки завгодно гидливо морщити носи з приводу зіткнень за поребриком і того, як вони вас не чіпають. Але ...

Мовою оригіналу

Примите во внимание несколько обстоятельств:

Нынешние события показывают, что потенциал роста популярности лидера России на войне и шовинизме исчерпан. Для нас это очень важно. Чем горячее Путину будет там, тем более температура понизится здесь. Если он будет вынужден, чтобы умиротворить людей, перераспределять бюджет в пользу социалки, то неизбежно пострадает военный - а это очень важно. Если его, все-таки, снесут, то почти любой, кто прийдет на его место, не будет нести ответственности за его решения (в частности, по поводу войны в Украине) и будет очень заинтересован в сотрудничестве с Западом, снятии санкций, кредитах и т.п. Это значит, он гораздо легче пойдёт на поиск компромисса - пусть хоть частичного.

В общем, нам не все равно, как там будут развиваться события. Это я не от внезапно проснувшейся эмпатии говорю, а из чистого рацио.

Джерело: блог Карла Волоха

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»