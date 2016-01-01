Замовник скандальної статті Пінчука - нова американська адміністрація

Карл Волох Політолог

Карл Волох

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Підтверджуються найгірші прогнози щодо Трампа і його відношення до України та Росії

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Прошли всего лише пара дней после рассказа «Бильд» о плане Киссинджера, как подоспела новая весточка - статья Пинчука в ВСДж о «тяжких компромиссах ради мира». Леший бы с ним (с Пинчуком), конечно, но заказчик статьи, без сомнения - новая американская администрация. А это уже невесело, ибо явственно подтверждает худшие предположения по поводу Трампа и его отношения к России и Украине.

Возможно, я вас удивлю, если скажу, что главную опасность вижу даже не в самих уступках и компромиссах, к которым нас будут, судя по всему, принуждать. Трагизм ситуации в том, что активная прозападная часть общества, на которую постмайданная власть опирается, к таким компромиссам не готова категорически.

А это значит, что и без того слабая и непопулярная власть очутится между Сциллой потери американской поддержки (перед лицом явно превосходящего врага) и Харибдой мощного общественного недовольства. Приемлемый выход из этой ситуации не проглядывается ни на одном горизонте.

Джерело: блог Карла Волоха

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