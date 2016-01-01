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    Думки вголос

    Замовник скандальної статті Пінчука - нова американська адміністрація

    • Карл Волох

      Політолог

    • Вчора, 15:37
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Підтверджуються найгірші прогнози щодо Трампа і його відношення до України та Росії

    Мовою оригіналу

    Прошли всего лише пара дней после рассказа «Бильд» о плане Киссинджера, как подоспела новая весточка - статья Пинчука в ВСДж о «тяжких компромиссах ради мира». Леший бы с ним (с Пинчуком), конечно, но заказчик статьи, без сомнения - новая американская администрация. А это уже невесело, ибо явственно подтверждает худшие предположения по поводу Трампа и его отношения к России и Украине.

    Возможно, я вас удивлю, если скажу, что главную опасность вижу даже не в самих уступках и компромиссах, к которым нас будут, судя по всему, принуждать. Трагизм ситуации в том, что активная прозападная часть общества, на которую постмайданная власть опирается, к таким компромиссам не готова категорически.

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    А это значит, что и без того слабая и непопулярная власть очутится между Сциллой потери американской поддержки (перед лицом явно превосходящего врага) и Харибдой мощного общественного недовольства. Приемлемый выход из этой ситуации не проглядывается ни на одном горизонте.

    Джерело: блог Карла Волоха

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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