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    Думки вголос

    Ісус Христос воскрес з мертвих не для себе – він воскрес для всіх нас

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської Патріархії

    • Сьогодні, 13:01
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    «Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть»

    Всечесні отці, дорогі брати і сестри!

    ХРИСТОС ВОСКРЕС!

    Нині ми знову разом з усією Церквою святкуємо Світле Христове Воскресіння – Свято над святами і Торжество над торжествами. І коли ми звернемо увагу на церковний календар, то бачимо, що Воскресіння Христове святкується не лише один раз на рік, у Великдень, але кожного тижня. Спогад про те, що Господь Ісус Христос воскрес з мертвих, щонеділі повертає нас думкою до цієї події. Мабуть найважливішої події всієї людської історії.

    Адже кожен з нас погодиться, що смерть і все, що з нею пов’язане – хвороби, страждання, неміч – є тим, чого найбільше страшиться людина і чого бажає уникнути або хоча б віддалити. А безсмертя – те, чого свідомо чи несвідомо прагнуть всі. Навіть коли не брати до уваги бажання безсмертя у християнському контексті, воно все одно виявляється в людині – через сподівання залишити по собі добру пам’ять, через надію на продовження роду і краще майбутнє дітей, навіть через відігнання від себе самої думки про наближення часу власного відходу з цього світу.

    Однак скільки би не старалася людина, власними силами вона не здатна досягнути бажаного – перемогти смерть і опанувати вічність. Це під силу лише Богові! І Бог звершив наше звільнення від рабства смерті та відкрив нам вічне життя.

    Бо Господь наш Ісус Христос воскрес з мертвих не для себе – Він воскрес для всіх нас. Писання каже: «Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть» (1 Кор. 15: 22), тобто як через гріхопадіння перших людей, Адама і Єви, весь рід людський став підвладним смерті і ніхто з людей не може її уникнути, – так через Сина Людського і Спасителя Ісуса Христа весь рід людський воскресне. Біблія звіщає, що станеться це у останній день нинішньої історії, день Другого пришестя Христового і Страшного Суду.

    Тож так само, як бути чи не бути смертним – не залежить від нашої власної волі, так і воскреснути чи ні – не залежить від нас. Всі воскреснуть – віруючі й невіруючі, праведники і грішники – але вічність, яка відкриється для всіх, буде різною. Сам Спаситель каже: «Праведники підуть в життя вічне, а грішники – в муку вічну, приготовлену дияволу і слугам його» (Порівн. Мф. 25:41,46).

    Тому усвідомлення нашого майбутнього безсмертя, яке щотижня оновлюється і підкріпляється богослужбовими спогадами про Воскресіння Христове, а найбільше – щорічним святкуванням Великодня, Пасхи Христової – це усвідомлення повинне нас спонукати до праведного життя. Щоби вічність, яка відкриється для всіх нас, була для нас радісною, а не скорботною.

    Цими роздумами я хочу з нагоди великого і радісного свята перемоги над смертю, Світлого Христового Воскресіння, поділитися з усіма вами. Спаситель каже: «Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм і люби ближнього твого як самого себе» (Порівн. Мф. 22:37,39). Наша любов до батьків, до роду й рідного краю, до своєї культури та історії, до своїх земляків – частина цієї Богом заповіданої любові. Тож нехай у справах любові, у добрих помислах і діях, спрямованих до наших ближніх, всі ми зустрінемо Великдень – Свято над святами і Торжество над торжествами!

    Сердечно вітаю зі Світлим Воскресінням Христовим боголюбивих пастирів, чесне чернецтво та всіх вірних чад Православної Церкви у Чернігово-Сіверському краї, як вірних Київського Патріархату, так і братів та сестер з Московського Патріархату, і всіх християн.

    Вітаю також державну і місцеву владу, військовослужбовців та правоохоронців, добровольців та волонтерів і всіх, хто гідно служить українському народу, захищає нашу землю і наш край.

    Бажаю всім вам, дорогі отці, брати і сестри, радісного Великодня, доброго здоров’я, примноження любові, родинного затишку, злагоди у відносинах з ближніми. І найбільше всім нам і цілій Україні – близької перемоги та справедливого миру! З Божою поміччю український народ подолає агресора, який з війною прийшов у наш дім, і ми вийдемо переможцями з нинішніх випробувань. Адже на боці України є правда, а там де правда – там Бог і перемога. «У світі зазнаєте скорботи, – говорить Спаситель, – але мужайтесь: Я переміг світ» (Ін. 16:33).

    Радіймо і веселімося, бо
    ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    свята УПЦ КП релігія Великдень 2017
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