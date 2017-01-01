Несвяткові думки про святкові теми

Єпископ Євстратій (Зоря) Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської Патріархії

Єпископ Євстратій (Зоря)

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Паска

Хіба це можливо, щоб користувачі ФБ не знайшли привід, як посваритися на свято?

Думка вголос

Давно хотів записати тут цю думку, ще під час свята Різдва Христового, але вирішив почекати – все ж таки свято. І от тепер, коли дещо побачив вже з нагоди Йордану, вирішив – треба таки записати. У межичассі святкувань.

Нинішнє Різдво у ФБ приправлене було сваркою з приводу календаря. Богоявлення також можна перетворити на сварку навколо питання «купатися чи не купатися» – минулими роками вже ця хвиля починалася, бачу і цього року є бажаючі її продовжити…

Що далі за графіком? Великдень цього року за обома календарями співпадає – то може замість «календарної» теми розпочнеться сварка навколо писанок-крашанок і пасок-ковбас?

Он, у «всьому цивілізованому світі» нічого подібного на Великдень до храмів освячувати не несуть, а в Москві (яка зрада!) – навпаки, несуть. Чекати на фб-вимоги відкинути паски-писанки та негайно запровадити «easter bunny» – «пасхальних кроликів», щоб як «у цивілізованому світі»?

Адже хіба це можливо, щоб користувачі ФБ не знайшли привід, як посваритися на свято?

Чи все ж таки ми здатні побачити просту істину, що проблема не в календарі чи в купаннях, а в тому, що «диявол ходить як лев, рикаючи, шукаючи, кого поглотити»? Що він – наш єдиний справжній ворог! – ніколи не перестане підкидати людям все нові й нові теми для сварки. Аби замість боротися з ним – ми би прборювали одне одного. Особливо на свята.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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