Антисемітський скандал у центрі столиці: театральна компанія вибачається за свою афішу

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Скандальна вивіска на вході до київського концерт-холу Bel'etage

Співорганізатор вистави «Голокост Кабаре» звернувся до єврейської громади

Вчора, 24 квітня, на вході до київського концерт-холу Bel'etage з’явилася вивіска «Голокост Кабаре», яка викликала шквал критики серед киян і передусім єврейської спільноти міста. Вивіска мала на меті анонсувати виставу за п’єсою канадського драматурга Джонатана Гарфінкеля «Голокост Кабаре: Суд над Джоном Дем'янюком», показ якої відбудеться вже 28 квітня.

«Ось цей жах (не знаходжу слів, як це назвати) повісили в центрі Києва вчора, в День пам'яті жертв Голокосту, в місті, де розташований Бабин Яр, навпроти центральної синагоги! І продаються квитки на п'ятничну виставу. Кому потрібна ця провокація, я не знаю, але заявляю, що ми, єврейська громада, зробимо все, щоб прибрати цю провокацію негайно!!!» – зазначалося на сторінці головного рабина України у Facebook.

Станом на вечір 25 квітня вивіску знято.

Скандальну вивіску було демонтовано

Композитор та співорганізатор вистави Дмитро Саратський звернувся до єврейської спільноти і глядачів з офіційним вибаченням.

«Ми приносимо свої найглибші вибачення всім, кого образила назва вистави і розміщення вивіски навпроти синагоги в місті Києві. Ми офіційно заявляємо, що вистава не є провокацією і навмисним способом розпалювання будь-яких конфліктів. Назва п'єси вибрана автором, канадським драматургом єврейського походження Джонатаном Гарфінкелем. Більшість творців вистави є євреями за походженням, і кілька людей у трупі – громадянами Ізраїлю. П'єсу Джонатана Гарфінкеля «Суд над Джоном Дем'янюком. Голокост кабаре» вже поставлено в Німеччині, Канаді та Америці. Нам дуже б хотілося, щоб судили не за назвою і вивіскою, а за самою виставою і тими важливими питаннями, які вона порушує», – зазначив він.

В основі вистави – історія життя одного з найбільш одіозних учасників судових процесів над нацистськими злочинцями – Івана «Джона» Дем'янюка. Івана визнали винним у воєнних злочинах, які він скоював будучи охоронцем у кількох нацистських концтаборах під час Другої світової війни. «Дем'янюк – більше, ніж простий обвинувачений, – зазначив в одному з інтерв'ю автор п'єси, – він став символом спроби знайти винних у кошмарах Другої світової війни».

Російською мовою п'єса прозвучить уперше. Автор перекладу – Анна Авзан (Італія, Росія), композитор – Дмитро Саратський (Україна), режисер – Ілля Мощицький (Росія). У ролях: Йосип Кошелевич, Філіп Могильницький, Андрій Кондрат’єв, Анастасія Балуєва, Анастасія Кіпіна, Алішер Умаров.

Нагадаємо, в київській мерії зазначили, що буде дивним, якщо міська влада якось реагуватиме на появу цієї вивіски. «Це приватний театр і проект. Тому неповаги до когось у самій вивісці немає. Вона розміщена на приватній території. І образ не несе. Я розумію ситуативне обурення єврейських громад, але в слові «кабаре» немає і натяку на неповагу до слова «Голокост». Навпаки, наскільки я знаю, хоча сама прем'єри ще не бачила, в даному випадку буде актуалізуватися питання про те, що таке Голокост і яке він займає трагічне місце в українській історії», – зауважила директор департаменту культури КМДА Діана Попова.