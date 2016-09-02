Артисти Національної опери ждуть масових звільнень через запровадження контрактів (ЗАЯВА)

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Фото: ua.igotoworld.com

«До 24 лютого артисти мали підписати короткотермінові контракти, інакше - звільнення»

Артисти Національної опери України заявляють про можливі звільнення, які пройдуть після переведення артистів театру на контрактну форму працевлаштування. З відповідним зверненням артисти звернулися до глядачів під час антракту вистави «Кармен» 22 лютого. У творчому колективі стверджують, що дирекція театру відмовляється підписувати максимально можливий трирічний короткостроковий контракт, обмежуючись мінімальним у 1,4 роки.

«Майже половина артистів, які зараз виконують виставу, перебувають під загрозою звільнення за не підписання ганебного антиконституційного контракту…», ідеться в заяві, відео якої оприлюднив тромбоніст оперного оркестру В’ячеслав Дєдковський.

Наступного після вистави дня Дєдковський повідомив, що буде звільнений. «Моя остання вистава на посаді артиста оркестру Національної опери України! Завтра я буду звільнений тому, що відмовився підписати ганебні та кабальні умови контракту! Намагаюся усвідомити себе в якості безробітного та звільненого не за власним бажанням...», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Голови первинного осередку Вільної профспілки підприємців України (ВППУ) у Національній опері України Віри Корнілової, перевести працівників закладів культури на контракти мали 24 лютого. При цьому дирекція оперного театру, на відміну від простих працівників, не буде працювати за короткостроковим договором. Керівникам начебто вдалося себе убезпечити: за інформацією протестувальників, дирекція уклала договори на 5 років.

22 лютого під стінами театру невелика група творчих працівників Національної опери і небайдужі громадяни влаштувала акцію протесту, вимагаючи не порушувати права творчих працівників українських театрів. Артисти наголосили, що неодноразово зверталися і до депутатів Верховної Ради, і до Кабінету міністрів з проханням вплинути на ситуацію, проте реакції керівництва держави наразі не дочекалися.

Між тим, в дирекції Національної опери стверджують, що більшість з митців погодилися укласти до 23 лютого контракти за запропонованими умовами. «На сьогодні своє волевиявлення шляхом укладення контракту здійснили 532 творчих працівники, що складає 94% від їх загальної кількості», - ідеться в заяві Національної опери України.

Це не перший протест митців. Тиждень тому артисти вже заявляли про проблему, погрожуючи страйком.

Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада ухвалила зміни до Закону про запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури. Згідно із документом, артисти закладів культури замість безстрокового трудового договору, за яким працювали раніше, нині в обов’язковому порядку мають підписувати контракти з вказаним терміном роботи.

Хвиля обурення піднялася також у соціальних мережах.

В коментарі «Главкому» експерти зауважують, що переведення на короткострокові контракти у колективах, де не налагоджено надійних професійних стосунків між керівництвом та музикантами, не покращить якість творчого колективу і, відповідно, якість вистав, натомість може призвести до зловживань з боку дирекції, яка отримає фактично необмежену владу над музикантами та можливість спекулювати на темі продовження або не продовження контракту з кожним конкретним працівником.

«Главком» публікує текст заяви, оголошеної від імені творчого колективу Національної опери в антракті вистави «Кармен»:

«У Національній опері України ім. Тараса Шевченка склалася болюча ситуація, яка є складовою проблеми всіх закладів культури України. Верховна Рада України ухвалила закон №955-8 (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»), який за задумом авторів мав би обмежити повноваження та свавілля керівництва закладів культури. Проте результат вийшов прямо протилежним. Керівники залишаються на своїх посадах, а творчий склад, тобто артисти Національної опери підлягають безумовному звільненню. Тобто ті артисти, які не захотіли підписувати ганебний театральний контракт, який дирекція театру не хоче підписувати навіть на 3 роки, а обмежується мінімальним терміном у 1 рік і 4 місяці, можуть бути звільнені… Артисти усієї України не одноразово письмово зверталися до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, до Кабміну Володимира Гройсмана… до Уповноваженого з прав людини, міжнародних організацій праці. Також зверталися до депутатів Рибака, Соболєва, Немирі. Але по суті поставлених питань відповідей та допомоги, на жаль, не отримали. Лише Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська зробила Конституційне подання і уже призначений суддя-доповідач у справі щодо порушення конституційних прав артистів і усіх працівників театральної сфери…»