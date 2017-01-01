Ганапольський про войовничого Прилєпіна: Слухайте, там, у Росії, зупиніть цього мудака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матвій Ганапольський

Коли наш романтик буде лежати на донецькій бруківці з кулею в лобі, в Росії кричатимуть, що укри вбили видатного російського письменника. Та ні, не письменника вб'ють, а закінченого фашистюгу – журналіст

Російський письменник Прилєпін – фашист по суті, який із посмішкою лізе воювати до сусіда, та ще й роман про це написати хоче. Так прокоментував колишній російський журналіст Матвій Ганапольський у себе на сторінці у Facebook інформацію про те, що російський письменник Захар Прилєпін з жовтня 2016 року обіймає посаду так званого заступника командира батальйону з роботи із особовим складом самопроголошеної «ДНР».

«Проблема в тому, що коли наш романтик із застиглою усмішкою лежатиме на донецькій бруківці з кулею в лобі, в Росії кричатимуть, що укри вбили видатного російського письменника. Та ні, не письменника вб'ють, а закінченого фашистюгу-агресора, який не просто лізе до сусіда, а ще й, посміхаючись, поетичний роман про це хоче написати», – написав він.

«Слухайте, там, у Росії, може, зупините цього мудачка? Шкода ж його. Поясніть йому, що він мудачок, що війна – не іграшка, а він не Толстой», – зазначив Ганапольський.