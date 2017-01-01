Головні професії майбутнього, або чому програміст - це вже не перспективно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський підприємець Марк Кьюбан впевнений, що майбутнє за гуманітаріями

В недалекому майбутньому значимість програмістів на ринку праці значно знизиться. У цьому впевнений підприємець Марк Кьюбан. Бізнесмен дав свій прогноз про те, що чекає сферу робочої сили через 5-10 років. У недавньому інтерв'ю на Bloomberg TV Кьюбан висловився проти того, щоб молоді люди вчилися інформатиці та програмуванню.

За словами Марка Кьюбана, наступною хвилею інновацій буде «автоматизація автоматики». Програмне забезпечення скоро почне писати саме себе, що в кінцевому підсумку ліквідує вкрай прибуткові сьогодні робочі місця розробників. Про них Кьюбан каже: «Це ж просто математика, так? Тому люди більше не знадобляться ».

Кьюбана вважає, що, як це не парадоксально, технології знищать в першу чергу технологічні професії, і розробники програмного забезпечення стануть одними з перших жертв.

Майбутнє за гуманітаріями

Якщо ці прогнози, справді, виправдаються і попит на програмістів, розробників та інженерів в кінцевому підсумку випарується, які ж працівники тоді будуть затребувані? Кьюбан заявляє, що скоро роботодавець буде гнатися за кандидатами, які виділяються творчим і критичним мисленням, а з цим машини поки справляються погано (і це надовго).

«Особисто я вважаю, що через 10 років буде більше попит на фахівців гуманітарних дисциплін, ніж на тих, хто володіє програмістськими або навіть інженерними спеціальностями, - вважає Кьюбана і додає, що література, іноземна мова та філософія будуть користуватися особливим попитом. «Не сьогодні: якийсь час ці дисципліни як і раніше будуть не дуже популярні. Однак їх день настане», - упевнений підприємець.

Про такі тенденції говорить також дослідження Світового економічного форуму «Майбутнє професій». Згідно з дослідженням, п'ять мільйонів робочих місць буде втрачено до 2020 року завдяки розвитку штучного інтелекту, робототехніки, нанотехнологій та інших соціо-економічних факторів.

Архітектори віртуальної реальності і фермери-агропонікі

Хороша новина в тому, що це ж розвиток технологій створить 2,1 млн нових робочих місць. Але виконують ручну і конторську роботу співробітники, які позбудуться місць, швидше за все, не матимуть необхідних навичок, щоб конкурувати за ці вакансії.

Урядам і роботодавцям у кожному з секторів економіки необхідно перекваліфіковувати і переучувати працівників, щоб уникнути кризи.

До речі українська Держслужба зайнятості прогнозує появу нових професій, які увійдуть в ужиток після 2020 року. Так в Україні з'являться проектувальники роботів, оператори безпілотників і менеджери аватарів (куратори комп'ютерних персонажів, які стануть інтерактивними помічниками людей). Популярними будуть архітектори віртуальної реальності і пілоти автолітаків. А в зв'язку з погіршенням клімату та перенаселенням землі актуальною стане робота кліматолога і фермера-агропоніка, які вирощують рослини на хмарочосах. Лікувати людей почнуть наномедики, генетичні консультанти і молекулярні дієтологи.