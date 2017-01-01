Ціна на нафту Brent злетіла вище 56 доларів за барель

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Ціна на популярну в світі марку нафти йде вгору

Ціна нафти північноморської марки Brent 11 лютого піднялася вище позначки в 56 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє РБК.

Cтаном на 10:45 за київським часом нафта Brent торгується на позначці в 56,61 доларів за барель. Це на 1,56% вища за рівень закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, Петро Порошенко схвалив зарахування до держбюджету 95% ренти за користування надрами. Закон вступає в чинності 1 січня 2018 року.

З початку січня 2017 року нафта дорожчала на очікуваннях відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку «чорного золота» в результаті обумовленого скорочення видобутку країнами, що входять та не входять в ОПЕК.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Саудівська Аравія знизила видобуток нафти в січні на 486 тисяч барелів на день - до 10 мільйонів, Кувейт – приблизно до 2,7 мільйона барелів на день. Згідно з домовленостями, Кувейт погодився знизити видобуток нафти на 131 тисячу барелів на день, починаючи з 1 січня.