У НКРЕ заявили, що населення платить за електрику менше, ніж треба

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Останній етап підвищення тарифів на електроенергію запланований на 1 березня 2017 року

Вартість електроенергії для населення на 57,7% нижче економічно обґрунтованого рівня, який станом на січень 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год, повідомили УНІАН у Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

«Постановою НКРЕКП від 26 лютого 2015 року №220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» передбачалося привести у березні 2017 року тарифи на електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня. Однак, протягом 2015-2016 років відбулося зростання середньозваженого тарифу на електричну енергію. Середній роздрібний тариф на електроенергію для населення економічно обґрунтований тариф) у січні 2017 року становить 2,31 гривні за 1 кВт-год з ПДВ (з урахуванням обсягу дотацій). Тобто, зараз населення платить тільки 42,29% ринкового рівня тарифу», - йдеться в повідомленні комісії.

Таким чином, навіть після останнього етапу підвищення тарифів, передбаченого постановою, населення буде сплачувати за електроенергію менше її ринкової вартості, а значить повної ліквідації перехресного субсидування на ринку електроенергії в березні 2017 року не відбудеться.

При цьому наголошується, що НКРЕКП розглядає можливість подальших заходів з приведення тарифів на електроенергію, яка опускається населенню, до економічно обґрунтованого рівня. Зараз тариф для населення становить 71,4 копійки/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць, 1,29 гривні/кВт-год (від 100 до 600 кВт-год), а при рівні споживання більш ніж 600 кВт-год тариф становить 1,638 гривні/кВт-год.