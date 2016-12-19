Гройсман обіцяє збільшити експорт електроенергії

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Експорт електроенергії

Наше завдання як країни бути експортером електроенергії, - заявив Гройсман

Україна повинна розвивати експорт електроенергії і продавати вироблену електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпеченню енергетичної незалежності. Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час відвідування Хмельницької АЕС, передає БізнесЦензор з посиланням на прес-службу уряду.

«Наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми повинні продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україні більше валюти, що буде позитивно впливати на економіку нашої держави», - заявив прем'єр.

Гройсман додав, що необхідно переглянути програму розвитку атомної електроенергетики до 2040 року. Разом з тим є завдання на середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, які повинні бути вирішені протягом 5 років.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик серед своїх пріоритетів називав збільшення експорту електроенергії з країни. Зокрема, Насалик запропонував дозволити атомним і тепловим електростанціям (АЕС і ТЕС), а також «Буршнинському енергоострову» експортувати електроенергію за собівартістю її виробництва.

З квітня 2012-го по січень 2015 року українська електроенергія для експорту в усіх напрямках на підставі урядових рішень купувалася на оптовому ринку країни без урахування дотаційних сертифікатів. Після скасування Кабінетом міністрів в кінці грудня 2014 року цих розпоряджень Україна скоротила в 2015 році експорт електроенергії на 54,8% (на 4,4 млрд кВт/год) в порівнянні з 2014 роком - до 3,64 млрд кВт/год.

Дотаційні сертифікати - вид компенсації постачальникам електроенергії, які працюють за регульованим тарифом, збитків від постачання електроенергії окремим категоріям споживачів, переважно населенню. Кожен постачальник за регульованим тарифом захищає в НКРЕКУ обсяг дотаційних сертифікатів, виходячи зі структури своїх споживачів.