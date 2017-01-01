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    Економіка та фінанси

    Порошенко підписав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

    • Сьогодні, 16:45
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    Два тижні тому відповідну конвенцію ратифікувала Верховна Рада

    Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію конвенції з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомляє прес-служба президента України.

    Як ідеться в повідомленні, конвенція спрямована на уникнення ситуації, за якої дохід спочатку оподатковується в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, а потім в державі, в якій здійснюється дохідна діяльність.

    Конвенція сприяє уникненню подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Вона буде поширюватися на осіб, які є резидентами Мальти і України.

    Документ встановлює ставку по дивідендах 15%, а по роялті - 10%.

    Як повідомляв «Главком»13 квітня Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування.

    Петро Порошенко
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