Порошенко підписав конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

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Два тижні тому відповідну конвенцію ратифікувала Верховна Рада

Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію конвенції з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як ідеться в повідомленні, конвенція спрямована на уникнення ситуації, за якої дохід спочатку оподатковується в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, а потім в державі, в якій здійснюється дохідна діяльність.

Конвенція сприяє уникненню подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків і взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі. Вона буде поширюватися на осіб, які є резидентами Мальти і України.

Документ встановлює ставку по дивідендах 15%, а по роялті - 10%.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування.