Рабінович розкрив бюджетний фокус із прожитковим мінімумом, про який «знають лише спеціалісти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прожитковий мінімум

Політик вважає, що, затверджуючи прожитковий мінімум на 2017 рік, депутати свідомо заклали в нього невигідні для населення механізми

Розмір мінімальної заробітної плати вже змінюватися не буде, незалежно від того, яким буде прожитковий мінімум. Тобто навіть якщо гривня почне якусь нестримну інфляцію, все одно залишиться 3200 грн. Про це народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабінович заявив в ефірі телеканала NewsOne.

Політик вважає, що, затверджуючи прожитковий мінімум на 2017 рік, депутати свідомо заклали в нього невигідні для населення механізми.

«Мінімальну зарплату підвищено, але є цілиа низка нюансів, про які знають тільки фахівці. Перше і найважливіше: протягом усього 17-го року тепер прийнято рішення, що розмір мінімальної заробітної плати вже змінюватися не буде, незалежно від того, яким буде прожитковий мінімум. Тобто навіть якщо гривня почне якусь нестримну інфляцію, все одно залишиться 3200 грн», – зазначив Рабінович.

Крім того, депутат порадив чиновникам не робити довгострокових прогнозів щодо української економіки, а замість цього зосередитися на вирішенні поточних проблем. «Ви знаєте, я багато слухаю наших можновладців. Вони розповідають, як добре ми стали жити, як усе змінилося, як усе буде добре. Я дам маленький прогноз: всі ті, хто сьогодні говорить, як у 20-му році буде краще жити, до 20-го року їх тут вже, на щастя, не буде», – резюмував він.