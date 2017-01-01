Вперше за три роки компанія з України розмістила євробонди під 8,875 річних

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Kernel – найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії

Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 січня 2017 року випустив п’ятирічні єврооблігації

Протягом останніх трьох років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди. Агрохолдинг Kernel Holdings S.A. 25 січня 2017 року випустив п’ятирічні єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів зі ставкою 8,875%. Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті компанії.

Зазначимо, протягом останніх трьох років ні державі Україна, ні українським компаніям не вдавалося розміщувати євробонди. В агрохолдингу повідомляють, що обсяг попиту в 2,5 разу перевищив суму емісії і ціну знижено з попереднього індикативу 9,25–9,50%. Облігації випущено з дуже малим спредом над суверенними облігаціями.

«Це знакова трансакція для Kernel та України, так як ми знову відкрили зовнішній борговий ринок країни після 3-річного застою та завершили угоду до випуску державою облігацій. Це чітке свідчення сильного кредитного профілю Kernel та значної довіри міжнародної спільноти інвесторів до компанії», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що облігації отримують рейтинг B+ агентством Fitch та B агентством S&P, відповідно на два та один рівень вище рейтингу державних облігацій України. Зазначимо, Kernel – найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку Kernel припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Продукцію компанія поставляє до більш ніж 60 країн світу. З листопада 2007 року акції холдингової компанії групи Kernel Holding торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).