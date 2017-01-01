Всеволод Кевлич про матч з тенісу між Україною та Німеччиною: Світоліна спеціально готується до цього поєдинку

Всеволод Кевлич

«Німці мають достатньо збалансовану та сильну команду» - член президії Федерації тенісу України Всеволод Кевлич

Вже наприкінці наступного тижня українські тенісистки в надважливому поєдинку зустрінуться з представницями Німеччини. Переможець дуелі отримає путівку до Світової групи Кубка Федерації-2018 - топ-вісімки найсильніших тенісних збірних нашої планети. Саме протистояння відбудеться в німецькому Штутгарті на закритих грунтових кортах.

Напередодні ж тренери обох колективів оголосили склади команд на цю гру. Так, список гравців збірної Німеччини очолила одна з найсильніших тенісисток світу – Анжелік Кербер. Збірну України ж в бій поведе головна тенісна зірка нашої країни Еліна Світоліна.

Саме з питаннями щодо поєдинку між українками та німкенями «Главком» звернувся до члена президії Федерації тенісу України Всеволода Кевлича. Також під час розмови ми не оминули своєю увагою і український чоловічий теніс, адже напередодні відбулася гра Кубку Девіса, в якій українці поступилися збірній Португалії.

Жіноча збірна України з тенісу. Фото: btu.org.ua

Всеволоде, прокоментуйте, будь ласка, склад української збірної? Чому, наприклад, не визвали до збірної Катерину Бондаренко?

Я не можу коментувати, чому не взяли Катю Бондаренко, тому що я не брав участі у цьому процесі. З точки зору складу збірної, матч із Австралією показує, що при усіх здорових гравцях – це напевно найсильніший склад. Якщо, наприклад, брати Катю тільки для того, щоб грати пару, то фактично ми позбавляємо її можливості грати матчі одиночного розряду. Так, вона зможе замінити Лесю Цуренко або Еліну Світоліну, якщо з ними щось станеться фізично, але брати її запасним гравцем, при тому що їй потрібно грати свій календар і підвищувати свій рейтинг, напевно, було б занадто це від неї вимагати. Так виходить, що є і «одинаки» хороші, і пари хороші. Пара буде п’ятим матчем, і, чесно кажучи, краще вигравати «одинаками». Пара, в такому разі буде черговим розважальним матчем, як це було в Харкові.

Як оцінюєте склад збірної Німеччини?

Збірна Німеччини достатньо збалансована. В неї є непоганий вибір гравців. Вони обрали тих, хто на сьогодні найсильніші, включаючи Кербер, Зігмунд, і Віттхефт. Дівчата достатньо молоді за мірками гравців високого класу. З ними можна грати. Юлія Гергес – досвідчена і вона може грати «одинаки». Справді, дуже взаємозамінна команда. Перший номер Кербер (німецько тенісистка, перша ракетка світу в одиночному рейтингу – «Главком») замінити, звичайно, складно, але під другим номером може вийти будь-хто із команди і тому буде багато тактики у цій грі.

Поєдинок між Україною і Німеччиною відбуватиметься на ґрунтовому корті. Як вважаєте, для кого все ж таки це покриття буде зручнішим?

Наші не дуже люблять на ґрунті грати – це правда і тому завжди в домашніх матчах останніми роками ґрунту ми намагались уникати. В Німеччині все ж таки, напевно, ґрунт люблять.

В якій формі наразі перебуває Еліна Світоліна і як їй гратиметься у Німеччині?

Еліна Світоліна готується до цього матчу і ґрунтового сезону спеціально, тому є певний ризик, що вона підійде до нього без гральної практики. Немає турнірів хорошого рівня на ґрунті для розминки, тому гратимемо «з колес».

Нещодавно у Німеччині перед грою Ліги чемпіонів трапився теракт. Будуть запроваджуватись якісь спеціальні заходи безпеки для тенісисток?

Якщо в наш час думати про безпеку, то можна тільки цим і займатись. Подивимось. Як буде, так буде. В принципі, Штутгарт може стати об’єктом терористичної загрози, але в Німеччині достатньо скрупульозно ставляться до питань безпеки.

Питання стосовно перспективи розвитку чоловічого професійного тенісу в Україні. На даний момент в Україні проводяться лише турніри серії «Ф'ючерс». Чи є в планах Федерації тенісу України організовувати хоча б одного разу на рік турнір серії «Челенджер»?

Питання в тому, де брати кошти. Поки, як бачите, ми переходимо в тому ж футболі на «підножний корм», як я це називаю. Нарешті гравці начинають розуміти свою дійсну вартість. Скільки глядачів є на трибунах – це люди, які готові платити, щоб бачити їх майстерність.

З точки зору перспектив розвитку чоловічого тенісу, розумієте, є одна тонка штукенція, яка називається «оцінка без знань». Коли ти не знаєш, бачиш теніс по телевізору, рідко коли кудись їздиш і дивишся різні змагання і виступи гравців різного рівня, тобі здається, що твій вихованець зараз буде всіх рвати. Потім ви кудись їдете, він потрапляє на першого ж суперника і спускається в об’єктивну реальність.

Я не хочу зараз оцінювати якого рівня в нас є молоді гравці. Візьмемо, наприклад, тих молодих гравців, які їздили у Португалію на матч Кубку Девіса – вони отримали хороший досвід. Для того, щоб конкурувати, треба багато працювати. Таких гравців як Микита Маштаков (18-річний дебютант збірної України – «Главком») в Україні мало. Усі говорять, що у нас багато талановитих дітей, але не факт, що кожен із них талановитий для того, щоб у тенісі досягати високих результатів.

В такому разі прокоментуйте результат чоловічої збірної в Кубку Девіса (поразка від Португалії 1-4). Зокрема, чи є нові молоді перспективні гравці в нашому тенісі?

Від цієї гри в мене залишилось двояке відчуття. Хочеться подякувати і Артему Смирнову, і Денису Молчанову за те, що вони поїхали не просто туристами, а поїхали грати в теніс і показали, що навіть, маючи мінімум шансів, можна бути спортсменом і ці шанси намагатись використовувати. Це є спортивна основа – якщо ми вийшли грати, то ми граємо. Дуже добре, що дебютували хлопці, яким 15-16 років. Зараз оцінювати скільки геймів вони виграти у гравців першої сотні або другої сотні – це не так важливо, важливо те, що вони отримали досвід гри з гравцями високого класу. Той досвід, який вони не можуть отримати на «Ф’ючерсах», через які їм все одно доведеться проходити. Поки що конкурувати наших гравцям важко, їм треба працювати і зростати, щоб стати хорошими гравцями.

Юлія Тунік, Артем Худолєєв, «Главком»