Матч Ліги чемпіонів «Боруссія»- «Монако» перенесений через вибух
- Сьогодні, 21:59
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Поєдинок відбудеться завтра, 12 квітня
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською «Боруссією» і «Монако» перенесений із-за вибуху автобусу німецького клубу.
Про це повідомляє офіційний Twitter німецького клубу.
Поєдинок відбудеться завтра, 12 квітня. Початок зустрічі - о 19:45.
Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.