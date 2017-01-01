Матч Ліги чемпіонів «Боруссія»- «Монако» перенесений через вибух

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Поєдинок відбудеться завтра, 12 квітня

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською «Боруссією» і «Монако» перенесений із-за вибуху автобусу німецького клубу.

Про це повідомляє офіційний Twitter німецького клубу.

Поєдинок відбудеться завтра, 12 квітня. Початок зустрічі - о 19:45.

Нагадаємо, поряд з автобусом німецького футбольного клубу «Боруссія» спрацював вибуховий пристрій, коли команда прямувала з готелю на матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Постраждав захисник Марк Бартра. Його відвезли в лікарню. Як сильно він постраждав, не повідомляється.