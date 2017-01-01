13 травня громадський транспорт столиці працюватиме за розкладом робочого дня
- Сьогодні, 15:06
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До уваги пасажирів!
Завтра, 13 травня, громадський транспорт у столиці курсуватиме за розкладом робочого дня.
Про це інформує КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Комунальне підприємство зазначає, що можливі коригування випуску транспорту відповідно до пасажиропотоку.
Раніше «Главком», повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко відвідає в суботу, 13 травня, фінал «Євробачення-2017». Про це він заявив в коментарях журналістам.