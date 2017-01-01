Блаженніший Любомир був справжнім взірцем людяності, доброти і любові – Кличко

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Віталій Кличко

Мер Києва висловив співчуття з приводу смерті Любомира Гузара

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття родичам, близьким та всім вірним Української Греко-Католицької Церкви з приводу смерті Архиєпископа-емерита УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара), який був не тільки духовним лідером для сотень тисяч греко-католиків, а й моральним авторитетом для мільйонів українців.

«Блаженніший Любомир був знаковою для українців постаттю, справжнім Батьком нації, взірцем людяності, доброти і любові, служіння Богу та українському народу! Його шанували і до його мудрих порад дослухалися багато людей - незважаючи на посаду, професію чи віросповіданя. Він був не тільки духовним лідером для сотень тисяч греко-католиків, а й моральним авторитетом для мільйонів українців», - написав Віталій Кличко на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Мер Києва також відзначив, що Архиєпископ-емерит був не тільки Божою людиною, а й справжнім партіотом. «Блаженніший Любомир завжди наголошував, що важливо, аби політики згорнули партійні прапори і стали під державний, та не сперечалися між собою, а думали насамперед про Україну. Він неодноразово говорив про неприпустимість корупції і вірив в нашу країну, в наш «нарід», - зазначив Віталій Кличко.

«Я вдячний долі за те, що був особисто знайомим з Блаженнішим Любомиром. І хочу висловити співчуття всім родичам і близьким Блаженнішого. Це велика втрата для всієї нації. Світла пам'ять про цю надзвичайну Людину назавжди залишиться в наших серцях», - відзначив Кличко.

Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

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