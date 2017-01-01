До уваги водіїв! На вихідні буде перекрито рух на столичних вулицях і мостах
- Сьогодні, 06:56
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У зв’язку з проведенням Київського півмарафону на деяких вулицях і мостах столиці обмежать рух транспорту
8-9 квітня у зв’язку з проведенням у столиці Київського міжнародного півмарафону, який об’єднає близько 9 тисяч учасників із 50 країн світу, на деяких вулицях і мостах буде обмежено рух транспорту. Традиційно маршрут півмарафону пролягатиме колом уздовж Дніпра, старт і фініш спортсменів – на Поштовій площі.
У зв’язку з цим, у суботу та неділю, 8 та 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.
8 квітня:
- Контрактова площа – з 05:00 до 22.00;
- Вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул. Борисоглібської).
9 квітня:
- Контрактова площа – з 05:00 до 22:00;
- Вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 22:00;
- Дніпровський узвіз – з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро;
- Набережне шосе – з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро;
- Вул. Набережно-Хрещатицька – з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту;
- Гаванський міст – із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону мосту Георгія Фукси;
- Вул. Набережно-Рибальська – з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки «Парк Дружби Народів». Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху;
- Вул. Труханівська – з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;
- Володимирський узвіз – з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.
Звертаємо увагу, що на вищезазначених вулицях буде обмежено рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного.
Раніше «Главком» публікував карту Київського півмарафону.