До уваги водіїв! На вихідні буде перекрито рух на столичних вулицях і мостах

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У зв’язку з проведенням Київського півмарафону на деяких вулицях і мостах столиці обмежать рух транспорту

8-9 квітня у зв’язку з проведенням у столиці Київського міжнародного півмарафону, який об’єднає близько 9 тисяч учасників із 50 країн світу, на деяких вулицях і мостах буде обмежено рух транспорту. Традиційно маршрут півмарафону пролягатиме колом уздовж Дніпра, старт і фініш спортсменів – на Поштовій площі.

У зв’язку з цим, у суботу та неділю, 8 та 9 квітня, частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.

8 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22.00;

Вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул. Борисоглібської).

9 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22:00;

Вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 22:00;

Дніпровський узвіз – з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро;

Набережне шосе – з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро;

Вул. Набережно-Хрещатицька – з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту;

Гаванський міст – із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону мосту Георгія Фукси;

Вул. Набережно-Рибальська – з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки «Парк Дружби Народів». Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху;

Вул. Труханівська – з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;

Володимирський узвіз – з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.

Звертаємо увагу, що на вищезазначених вулицях буде обмежено рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного.

Раніше «Главком» публікував карту Київського півмарафону.