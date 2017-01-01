До уваги водіїв! Рух транспорту на мосту Метро буде обмежено
- Сьогодні, 06:36
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Графік проведення робіт
У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе. Про це повідомила КК «Київавтодор».
Так, обмеження діятиме:
- з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня – в першій смузі руху;
- з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня – в другій смузі руху.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, китайські інвестори зацікавилися будівництвом 4-ї гілки метро у Києві. Як зазначили в КМДА, Київ має профінансувати 15% від загальної вартості проекту, а китайський консорціум – 85%.