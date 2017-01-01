Горе-матері, яка залишила без нагляду двох своїх дітей, загрожує довічне ув'язнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розслідування зовершено

Прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно 22-річної жінки, яка на тривалий час залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду.

Як встановило слідство, жінка 11 днів не навідувалася до дітей, яких залишила у зачиненій квартирі. При цьому вона повністю усвідомлювала наслідки своїх дій та мала можливість попередити настання тяжких наслідків. Разом з тим умисно та цілеспрямовано цього не зробила, що й призвело до смерті однієї дитини.

За результатами розслідування дії зловмисниці кваліфіковано як умисне вбивство малолітньої дитини (п.2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення підозрюваній та її захисникам Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.