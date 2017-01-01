Громадський транспорт на Троєщині змінить графік роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

11 березня буде змінено рух тролейбусів маршруту № 37-А та автобусів маршруту № 61

У суботу, 11 березня, у зв’язку із проведенням продовольчих ярмарків буде змінено рух тролейбусів маршруту № 37-А та автобусів маршруту № 61. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, на вул. Марини Цвєтаєвої на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух тролейбусів маршруту № 37-А буде організовано за маршрутом № 37.

На вул. Лісківській, на ділянці від вул. Милославської до вул. Радунської, рух автобусів маршруту №61 буде організовано від зал. пл. «Троєщина» до вул. Радунської за діючою схемою руху, а далі – вул. Милославська (без заїзду на вул. Лисківську).