Киянам сьогодні бажано відсидітись вдома. Очікуються пориви вітру

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14 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Загалом, попереджають синоптики, вдень утримуватиметься хмарна погода, мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Без істотних опадів синоптики прогнозують погоду в Києві 15-18 січня, однак попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря коливатиметься від 3° до 7° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв і пішоходів бути уважними та обережними на дорогах міста.

Нагадаємо, що на території Закарпатської області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.