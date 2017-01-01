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    Киянам сьогодні бажано відсидітись вдома. Очікуються пориви вітру

    • Сьогодні, 10:01
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    14 січня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

    Загалом, попереджають синоптики, вдень утримуватиметься хмарна погода, мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Без істотних опадів синоптики прогнозують погоду в Києві 15-18 січня, однак попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря коливатиметься від 3° до 7° морозу.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв і пішоходів бути уважними та обережними на дорогах міста.

    Нагадаємо, що на території Закарпатської області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.

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