На дороги Закарпаття зійшли чотири лавини

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Снігова лавина в Карпатах

Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає

На території Закарпатської області сталося сходження чотирьох снігових лавин.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«На території області сталося сходження 4 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, дві з яких зійшли поблизу с. Ділове. О 20:00 13 січня зафіксовано сходження першої снігової лавини, об’ємом близько 90 м³ та о 21:30 зафіксовано сходження другої снігової лавини, об’ємом близько 70 м³. Третя лавина, об’ємом близько 30 м³ зійшла поблизу с. Костилівка о 6:20 14 січня. Жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено», - йдеться в повідомленні.

Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.

«14 січня, близько 06:20 сталося сходження снігової лавини об’ємом близько 90 м³ на автодорогу державного значення Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, біля с. Костилівка Рахівського району. Перекрито одну смугу автодороги, рух здійснювався по іншій смузі в реверсному режимі», - зазначили рятувальники.